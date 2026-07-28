Regularidad Clase A-CVAP: “Rally Chaco I”, por la segunda fecha del certamen

La competencia reunirá a unas 15 tripulaciones. Además de los tradicionales vehículos de Clase A (fabricados hasta 1931), en esta oportunidad también participarán tripulaciones invitadas de categoría abierta, ofreciendo un atractivo adicional para los amantes de los vehículos históricos.

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A partir de las 08:00, las tripulaciones comenzarán a concentrarse en el Parque Lineal de la Costanera Norte para cumplir con las verificaciones técnicas y los últimos preparativos antes de la competencia. Durante ese tiempo, el público podrá acercarse gratuitamente para apreciar de cerca los vehículos históricos, compartir con sus tripulaciones y disfrutar del ambiente previo a la largada oficial, prevista para las 09:00.

El recorrido partirá desde el Parque Lineal de la Costanera Norte, cruzará el Puente Héroes del Chaco y continuará hasta la rotonda Vista Alegre de Remansito. Desde allí, las tripulaciones seguirán hasta un punto ubicado cinco kilómetros antes de la frontera con Argentina, en Puerto Falcón, para luego emprender el regreso hacia Asunción, cruzando nuevamente el puente. La competencia finalizará con el arribo al punto de llegada, donde las tripulaciones compartirán un encuentro fraternal de carácter privado. El trazado comprenderá aproximadamente 58 kilómetros.

Con esta nueva fecha, el CVAP continúa promoviendo la preservación y difusión del patrimonio automotor histórico nacional, invitando a toda la ciudadanía a disfrutar de una jornada diferente, donde la historia, la precisión y la pasión por los vehículos clásicos volverán a ser protagonistas.

Para más información, los interesados pueden acercarse a la sede del club, ubicada en el 6° piso del edificio del Touring y Automóvil Club Paraguayo (Brasil y 25 de Mayo), o comunicarse al (0981) 166.064. También pueden seguir las novedades a través del Instagram: @clubdevehiculosantiguosdelpy