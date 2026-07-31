CNSP: Confirman SP de Arroyos y Esteros para el 8 y 9 de agosto

Las autoridades del Centro Paraguayo de Volantes (CPV) confirmaron recientemente que la segunda fecha del Petrobras Campeonato Nacional de Super Prime (CNSP), el Super Prime de Arroyos y Esteros, finalmente se llevará a cabo el sábado 8 y domingo 9 de agosto, respectivamente.
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La competencia, que fuera postergada en dos oportunidades (una vez por el clima –lluvia en la previa–; y otra, por el Mundial de Fútbol), se disputará en el circuito de Los Olivos y contará con la organización conjunta del Centro Arroyense de Volantes (CAV), que trabaja intensamente sobre el trazado que será utilizado en dicha ocasión.
Cabe recordar que, hasta aquí se cumplieron tres fechas; Barrero Grande, Autódromo VRD y La Colmena. Luego del SP de Arroyos y Esteros quedarán dos eventos más; el SP Pre-Chaco, marcado para el 10 y 11 de octubre, y el SP de la Costanera, para el 28 y 29 de noviembre.