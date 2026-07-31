CNSP: Confirman SP de Arroyos y Esteros para el 8 y 9 de agosto

Las autoridades del Centro Paraguayo de Volantes (CPV) confirmaron recientemente que la segunda fecha del Petrobras Campeonato Nacional de Super Prime (CNSP), el Super Prime de Arroyos y Esteros, finalmente se llevará a cabo el sábado 8 y domingo 9 de agosto, respectivamente.

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La competencia, que fuera postergada en dos oportunidades (una vez por el clima –lluvia en la previa–; y otra, por el Mundial de Fútbol), se disputará en el circuito de Los Olivos y contará con la organización conjunta del Centro Arroyense de Volantes (CAV), que trabaja intensamente sobre el trazado que será utilizado en dicha ocasión.

¡La previa al WRC! 🏁

Regresa Arroyos y Esteros. 😎

🟢 8 y 9 de Agosto#PetrobrasRallyArroyosYEsteros26. 🔥

Campeonato Nacional de Super Prime 2026 pic.twitter.com/Xk68CbQkWd — Petrobras Rally Paraguay (@rallypy) July 31, 2026

Cabe recordar que, hasta aquí se cumplieron tres fechas; Barrero Grande, Autódromo VRD y La Colmena. Luego del SP de Arroyos y Esteros quedarán dos eventos más; el SP Pre-Chaco, marcado para el 10 y 11 de octubre, y el SP de la Costanera, para el 28 y 29 de noviembre.