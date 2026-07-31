ABC Motor
31 de julio de 2026 a la - 19:02

CNSP: Confirman SP de Arroyos y Esteros para el 8 y 9 de agosto

Diego Domínguez Bejarano fue el ganador de las carreras que se disputaron en Barrero Grande y La Colmena.
Diego Domínguez Bejarano fue el ganador de las carreras que se disputaron en Barrero Grande y La Colmena.Gustavo Machado, ABC Color

Tras la postergación –en dos oportunidades– del SP de Arroyos y Esteros, previsto en un comienzo como la segunda fecha del Petrobras Campeonato Nacional de Super Prime (CNSP), finalmente el fin de semana del 8 y 9 de agosto se llevará a cabo el mismo en el circuito Los Olivos.

Por Derlis Santacruz

Las autoridades del Centro Paraguayo de Volantes (CPV) confirmaron recientemente que la segunda fecha del Petrobras Campeonato Nacional de Super Prime (CNSP), el Super Prime de Arroyos y Esteros, finalmente se llevará a cabo el sábado 8 y domingo 9 de agosto, respectivamente.

Lea más: Centro Paraguayo de Volantes posterga el Super Prime de Arroyos y Esteros

La competencia, que fuera postergada en dos oportunidades (una vez por el clima –lluvia en la previa–; y otra, por el Mundial de Fútbol), se disputará en el circuito de Los Olivos y contará con la organización conjunta del Centro Arroyense de Volantes (CAV), que trabaja intensamente sobre el trazado que será utilizado en dicha ocasión.

Cabe recordar que, hasta aquí se cumplieron tres fechas; Barrero Grande, Autódromo VRD y La Colmena. Luego del SP de Arroyos y Esteros quedarán dos eventos más; el SP Pre-Chaco, marcado para el 10 y 11 de octubre, y el SP de la Costanera, para el 28 y 29 de noviembre.