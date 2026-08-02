Clase A-CVAP: Tony Ruiz y Guillermo Salsamendi ganan el “Rally Chaco´i”

El rugir de la historia volvió a sentirse con fuerza este domingo durante la disputa del “Rally Chaco´i”, en lo que fue la esperada segunda fecha del Campeonato Nacional de Regularidad Clase A, organizado por el Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP). La prueba exigió al máximo tanto la pericia de los pilotos como la resistencia de las máquinas en un trazado que partió desde el Parque Lineal de la Costanera Norte de Asunción hasta Puerto Falcón, en modalidad de ida y vuelta, con un recorrido total de 58 kilómetros.

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Los grandes protagonistas de la jornada fueron Tony Ruiz y Guillermo Salsamendi. Con un manejo exacto frente a los relojes y demostrando un nivel superlativo, la tripulación se quedó con el primer puesto de la exigente Clase A. La hazaña tiene un sabor especial, ya que fue lograda a los mandos de un impecable Ford A del año 1928, un vehículo que, a un paso de cumplir un siglo de vida, dejó en claro que su mecánica y el cuidado de sus dueños están en un nivel de excelencia. Fueron escoltados por Joseph Finegan y Nathalia Musi (Pontiac, 6 Series, 1928) y Óscar Weiler y Diego Ugarte (Rugby, M2 Tourer, 1928), respetivamente.

Una fiesta de alta convocatoria

El evento demostró el gran momento que vive el automovilismo histórico en el país, registrando un parque automotor de casi 38 tripulaciones en carrera. Esta alta participación se convirtió en una verdadera caravana de exhibición rodante que cautivó a los espectadores a lo largo de toda la ruta.

Además de los competidores que pelean por los puntos del campeonato oficial (Clase A), la organización dispuso la habilitación de la clase Invitados. Esta iniciativa permitió que nuevos y viejos entusiastas y amantes de los fierros clásicos se sumaran a la ruta, aportando colorido, camaradería y engrosando las filas de una competencia que sigue ganando adeptos.

En la clase Invitados sobresalieron: Diógenes Cibils y Mónica Benítez (Isuzu Gemini, diesel, 1987), Víctor y Diego González (Alfa Romeo, Giuliati, 1968), Itsvan y Gabor de Barath (Mini, Moke, 1965) y Manuel y José Gómez (VW, Escarabajo, 1980).

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El “Rally Chaco´i” se despidió con un balance sumamente positivo, dejando la vara alta y el entusiasmo a tope de cara a las próximas fechas del calendario oficial del CVAP.