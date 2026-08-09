Nacional de Regularidad: CVAP presentó el Rally de la Ruta Jesuítica

Durante el acto, que se realizó en la sede del club, además de presentarse oficialmente el Rally de la Ruta Jesuítica 2026, también quedaron habilitadas las inscripciones para todos aquellos que estén interesados en formar parte de la prueba que se desarrollará los días 5 y 6 de septiembre, sobre un recorrido aproximado de 500 kilómetros.

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En la misma, estarán reunidos los vehículos antiguos, clásicos y deportivos de todo el país, con sus respectivas tripulaciones, para lo que será la cuarta fecha del certamen. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 1 de septiembre, día en el que también se llevará a cabo la verificación técnica y administrativa de las máquinas.

Después de la presentación oficial arrrancó la cuenta regresiva para lo que será esta nueva fecha del Campeonato Nacional de Regularidad, en la que la precisión al volante, la estrategia, la pasión por los vehículos históricos y el espíritu de camaradería volverán a ser los grandes protagonistas.

El Rally de la Ruta Jesuítica 2026 será una oportunidad para que pilotos y navegantes recorran nuevos caminos del país, reafirmando el compromiso del Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP) con la preservación del patrimonio automotor y la promoción del turismo.

Para más información, los interesados en participar de la competencia pueden acercarse a la sede del club, ubicada en el sexto piso del edificio del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), ubicado en Brasil y 25 de Mayo, o comunicarse al (0981) 166.064.