ABC Motor
11 de agosto de 2026 a la - 20:00

Rally del Paraguay prepara una semana de experiencias en Itapúa

Esta noche en el Salón Medallistas del COP se dieron más detalles del Rally del Paraguay. En uso de la palabra Fau Zaldívar, tricampeón sudamericano.
Esta noche en el Salón Medallistas del COP se dieron más detalles del Rally del Paraguay. En uso de la palabra Fau Zaldívar, tricampeón sudamericano.

El Rally del Paraguay presentó las principales experiencias que acompañarán la segunda edición de la competencia mundialista, que se desarrollará del 27 al 30 de agosto en Itapúa, con la presencia de autoridades, pilotos, sponsors y representantes de la organización en el COP.

Por ABC Color

La propuesta busca que el público pueda disfrutar del rally más allá de los tramos, con actividades para aficionados, familias y turistas.

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Entre las principales atracciones estará la Fan Zone & Service Park, en la Costanera de Encarnación, con activaciones, gastronomía, tienda oficial y encuentros con pilotos. Además, contará con un museo de más de 15 autos antiguos y un desfile de vehículos convertibles.

La Largada Simbólica, prevista para el jueves 27 en el Sambódromo de Encarnación, tendrá exhibiciones, show de luces y la presentación de Kchiporros. También habrá zonas preferenciales en Autódromo Capitán Miranda, Hohenau, Paseo de los Teros e Ypecurú, además de espacios de hospitality en Cambyretá y Hohenau.

El cierre será en la Playa San José, donde se realizará la ceremonia de premiación con un escenario sobre el agua y el río Paraná como protagonista.

La competencia reunirá a 60 tripulaciones de 22 países, entre ellas figuras como Sébastien Ogier, Elfyn Evans, Thierry Neuville y Takamoto Katsuta. Paraguay estará representado por pilotos como Fau Zaldívar, Diego Domínguez, Gustavo Saba, Alejandro Galanti y Andrea Lafarja.

Las entradas y experiencias están disponibles a través de TUTI, mientras que la información oficial también podrá consultarse mediante la aplicación del Rally y sus plataformas digitales.