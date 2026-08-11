Rally del Paraguay prepara una semana de experiencias en Itapúa

La propuesta busca que el público pueda disfrutar del rally más allá de los tramos, con actividades para aficionados, familias y turistas.

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Entre las principales atracciones estará la Fan Zone & Service Park, en la Costanera de Encarnación, con activaciones, gastronomía, tienda oficial y encuentros con pilotos. Además, contará con un museo de más de 15 autos antiguos y un desfile de vehículos convertibles.

La Largada Simbólica, prevista para el jueves 27 en el Sambódromo de Encarnación, tendrá exhibiciones, show de luces y la presentación de Kchiporros. También habrá zonas preferenciales en Autódromo Capitán Miranda, Hohenau, Paseo de los Teros e Ypecurú, además de espacios de hospitality en Cambyretá y Hohenau.

El cierre será en la Playa San José, donde se realizará la ceremonia de premiación con un escenario sobre el agua y el río Paraná como protagonista.

La competencia reunirá a 60 tripulaciones de 22 países, entre ellas figuras como Sébastien Ogier, Elfyn Evans, Thierry Neuville y Takamoto Katsuta. Paraguay estará representado por pilotos como Fau Zaldívar, Diego Domínguez, Gustavo Saba, Alejandro Galanti y Andrea Lafarja.

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Las entradas y experiencias están disponibles a través de TUTI, mientras que la información oficial también podrá consultarse mediante la aplicación del Rally y sus plataformas digitales.