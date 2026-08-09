ABC Motor
09 de agosto de 2026 a la - 17:03

Fabrizio Galanti y Fabián Herrera se imponen en el SP de Arroyos y Esteros

Campeonato Nacional de Super Prime en Arroyos y Esteros.
Fabrizio Galanti y Tadeo Carrasco, al mando de su Toyota GR Yaris Rally2, del Toyota Gazoo Racing Paraguay, durante la primera parte de la carrera en el circuito Los Olivos, de Arroyos y Esteros. Gustavo Machado

Los pilotos Fabrizio Galanti, en la tracción integral, y Fabián Herrera, en la simple, fueron los vencedores este domingo de la segunda fecha del Petrobras Campeonato Nacional de Super Prime (CNSP), que se disputó en el circuito Los Olivos, de Arroyos y Esteros.

Por Derlis Santacruz

El tan esperado Petrobras Super Prime de Arroyos y Esteros, correspondiente a la segunda fecha del CNSP (postergada en dos ocasiones), finalmente se llevó acabo este domingo –sobre un trazado de 6,6 kilómetros, a 4 vueltas– en el circuito Los Olivos, de la ciudad de Arroyos y Esteros, departamento de Cordillera.

Lea más: CNSP-2ª fecha: SP de Arroyos y Esteros tendrá a 55 máquinas en competencia

En la ocasión, más de 50 máquinas formaron parte de la competencia que fue organizada de manera conjunta por el Centro Paraguayo de Volantes (CPV) y el Centro Arroyense de Volantes (CAV), en una jornada que arrancó con cielo parcialmente nublado, algo de fresco, y que finalizó con sol a pleno.

Fabrizio Galanti, navegado por Tadeo Carrasco, en el Toyota GR Yaris Rally2, del Toyota Gazoo Racing Paraguay, marcó el “scratch” en tres de las cuatro pruebas especiales que se corrieron y acumularon un tiempo total de carrera de 18:08,0, con el que superaron a José Candia y Gonzalo Díaz de Vivar (Mitsubishi Lancer Evo X), por 40,7 segundos (quienes ganaron 1PE), y a Ricardo Fretes y Alfredo Méndez (Ford Fiesta Proto), por 46,7 segundos, respectivamente.

De esta manera, Galanti y Carrasco se adjudicaron una nueva victoria en el certamen de la modalidad, tal y como aconteciera en el Super Desafío VRD, en Capiatá, que se disputó por la tercera fecha el pasado mes de abril, con una gran performance de principio a fin tanto en la clasificación general de la 4x4 PRO como en la clase RC2A PRO.

Podio de la clasificación final del SP de Arroyos y Esteros: Fabrizio Galanti y Tadeo Carrasco (centro), José Candia y Gonzalo Díaz de Vivar (izquierda) y Ricardo Fretes y Alfredo Méndez.
Podio de la clasificación final del SP de Arroyos y Esteros: Fabrizio Galanti y Tadeo Carrasco (centro), José Candia y Gonzalo Díaz de Vivar (izquierda) y Ricardo Fretes y Alfredo Méndez.

En la general tracción simple PRO y LIGHT, como así también en las clases RC4A PRO y Auto R LIGHT, Fabián Herrera, copilotado por Omar Benítez, en el Peugeot 208 Rally4, del Mandu’arã Rally Team, reprisó el triunfo conseguido en febrero en el inicio de la presente temporada en Barrero Grande y subió a lo más alto del podio.

Campeonato Nacional de Super Prime en Arroyos y Esteros.ad.
Fabián Herrera y Omar Benítez, a bordo del Peugeot 208 Rally4 preparado por Ka´i Competición, sobresalieron nuevamente en la F2 o tracción simple.

Herrera y Benítez (quienes fueron los más rápidos en la PE1) lograron sacar una diferencia final de tan sólo 9 segundos con respecto a la dupla compuesta por Orlando Benítez y Nicolás Elizaur (Peugeot 207 RC R3T), que fue la mejor en la PE3 y PE4, y de 18,7 segundos con relación a la de Carlos Bogado y Juan Cabrera (Peugeot 208 Rally4), que completó el podio tras una apretadísima y emocionante definición.

Fabián Herrera y Omar Benítez, del Mandu’arã Rally Team, celebran la victoria sobre el Peugeot 208 Rally4 junto a familiares, amigos e integrantes del equipo Ka´i Competición.
Fabián Herrera y Omar Benítez, del Mandu’arã Rally Team, celebran la victoria sobre el Peugeot 208 Rally4 junto a familiares, amigos e integrantes del equipo Ka´i Competición.

Todos los ganadores de la jornada

Luego de completarse las cuatro vueltas previstas, los demás ganadores fueron los siguientes:

Divisional PRO:

Categorías y clases:

4x4:

- RC2A: Fabrizio Galanti y Tadeo Carrasco (Toyota GR Yaris Rally2).

- RC2B: Alfredo Escauriza y Félix Angulo (Hyundai i20 N Rally2).

- RC2C: Ricardo Fretes y Alfredo Méndez (Ford Fiesta Proto).

Campeonato Nacional de Super Prime en Arroyos y Esteros.
Ricardo Fretes y Alfredo Méndez (Ford Fiesta Proto) subieron al tercer escalón del podio en la clasificación general y destacaron en la RC2C.

- RC2N: José Candia y Gonzalo Díaz de Vivar (Mitsubishi Lancer Evo X).

Campeonato Nacional de Super Prime en Arroyos y Esteros.
Superlativo rendimiento de José Candia y Gonzalo Díaz de Vivar (Mitsubishi Lancer Evo X) para ser los escoltas en la clasificación general PRO y triunfar en la general LIGHT.

F2

- RC4A: Fabián Herrera y Omar Benítez (Peugeot 208 Rally4).

- RC4B: Udo Siemens y Alejandro Álvarez (Honda Civic Type R EP3).

Campeonato Nacional de Super Prime en Arroyos y Esteros.
En la RC4B, los vencedores fueron Udo Siemens y Alejandro Álvarez (Honda Civic Type R EP3).

- RC4C: Lucas Goiburú y Aníbal Samaniego (Toyota Vitz RS).

Campeonato Nacional de Super Prime en Arroyos y Esteros.
Lucas Goiburú y Aníbal Samaniego (Toyota Vitz RS) se llevaron a casa la victoria en la RC4C.

- RC5: Beto Ramírez y José Marín (Toyota Etios).

Campeonato Nacional de Super Prime en Arroyos y Esteros.
Otro logro para Beto Ramírez y José Marín (Toyota Etios) en la RC5.

Divisional LIGHT:

Categorías y clases:

4x4:

- RC2: Ricardo Fretes y Alfredo Méndez (Ford Fiesta Proto).

- RC2N y General: José Candia y Gonzalo Díaz de Vivar (Mitsubishi Lancer Evo X).

- RC2NL: David Ojeda y Marcos Brítez (Mitsubishi Lancer Evo VIII).

Campeonato Nacional de Super Prime en Arroyos y Esteros.
David Ojeda y Marcos Brítez (Mitsubishi Lancer Evo VIII) durante la competencia en Los Olivos.

- RC2NH: Daniel González y Miguel Micerlián (Mitsubishi Lancer Evo VI).

Campeonato Nacional de Super Prime en Arroyos y Esteros.
Entre los autos históricos (RC2NH), Daniel González y Miguel Micerlián (Mitsubishi Lancer Evo VI) fueron los mejores en Arroyos y Esteros.

F2

- Auto R: Fabián Herrera y Omar Benítez (Peugeot 208 Rally4).

- RC4 16V: Udo Siemens y Alejandro Álvarez (Honda Civic Type R EP3).

- RC4 8V: Enzo Mayor y Rodrigo Acevedo (VW Gol).

- RC3 16V: Hernán Mereles y Héctor Gómez (Honda Civic Type R EP3).

Campeonato Nacional de Super Prime en Arroyos y Esteros.
Así hacían su paso Hernán Mereles y Héctor Gómez (Honda Civic Type R EP3) en una de las pruebas especiales.

- RC3 8V: Diego Torres y Rodrigo Jariton (VW Gol G4).

Campeonato Nacional de Super Prime en Arroyos y Esteros.
Gran triunfo de Diego Torres y Rodrigo Jariton (VW Gol G4) en la siempre competitiva RC3 8V.

- RC4L 16V: Gianluca Laterra y Manuel Vera (Toyota Etios).

Campeonato Nacional de Super Prime en Arroyos y Esteros.
Otra victoria para Gianluca Laterra, esta vez navegado por Manuel Vera (Toyota Etios) y en la RC4L 16V.

- RC4L 8V: Matías Speranza y Édgar Fernández (VW Gol G5).

- RC5L 8V: Óscar Eisenmann y Darín Riquelme (VW Gol G4).

Campeonato Nacional de Super Prime en Arroyos y Esteros.
Óscar Eisenmann y Darín Riquelme, a bordo del VW Gol G4.

- Autocross STD: Udo Duerksen y César Almada (Autocross).

- UTV Turbo y General Cross Terra: Lucas Mereles y Tobías Van Humbeeck (Can Am Maverick R).

Campeonato Nacional de Super Prime en Arroyos y Esteros.
Así transitaron en el circuito Los Olivos Lucas Mereles y Tobías Van Humbeeck (Can Am Maverick R) para ganar en la clase UTV Turbo y General Cross Terra.

- UTV Aspirado: Ricardo Fontes y Adid Salomón (Yamaha YXZ 1000R).

- Camionetas FL: Óscar Benítez y Amado Báez (Toyota Proto V6).

Campeonato Nacional de Super Prime en Arroyos y Esteros.
Óscar Benítez y Amado Báez (Toyota Proto V6) fueron los más rápidos entre las Camionetas FL.