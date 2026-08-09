Fabrizio Galanti y Fabián Herrera se imponen en el SP de Arroyos y Esteros

El tan esperado Petrobras Super Prime de Arroyos y Esteros, correspondiente a la segunda fecha del CNSP (postergada en dos ocasiones), finalmente se llevó acabo este domingo –sobre un trazado de 6,6 kilómetros, a 4 vueltas– en el circuito Los Olivos, de la ciudad de Arroyos y Esteros, departamento de Cordillera.

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En la ocasión, más de 50 máquinas formaron parte de la competencia que fue organizada de manera conjunta por el Centro Paraguayo de Volantes (CPV) y el Centro Arroyense de Volantes (CAV), en una jornada que arrancó con cielo parcialmente nublado, algo de fresco, y que finalizó con sol a pleno.

Fabrizio Galanti, navegado por Tadeo Carrasco, en el Toyota GR Yaris Rally2, del Toyota Gazoo Racing Paraguay, marcó el “scratch” en tres de las cuatro pruebas especiales que se corrieron y acumularon un tiempo total de carrera de 18:08,0, con el que superaron a José Candia y Gonzalo Díaz de Vivar (Mitsubishi Lancer Evo X), por 40,7 segundos (quienes ganaron 1PE), y a Ricardo Fretes y Alfredo Méndez (Ford Fiesta Proto), por 46,7 segundos, respectivamente.

!FABRI GALANTI Y TADEO CARRASCO DUEÑOS DEL SUPER PRIME! 🔥🏁

El andar sólido y seguro del GR Yaris del @toyota durante toda la jornada los puso en la cima del #PetrobrasRallyArroyosYEsteros26. 🥇 pic.twitter.com/R2rMxoKPC2 — Petrobras Rally Paraguay (@rallypy) August 9, 2026

De esta manera, Galanti y Carrasco se adjudicaron una nueva victoria en el certamen de la modalidad, tal y como aconteciera en el Super Desafío VRD, en Capiatá, que se disputó por la tercera fecha el pasado mes de abril, con una gran performance de principio a fin tanto en la clasificación general de la 4x4 PRO como en la clase RC2A PRO.

En la general tracción simple PRO y LIGHT, como así también en las clases RC4A PRO y Auto R LIGHT, Fabián Herrera, copilotado por Omar Benítez, en el Peugeot 208 Rally4, del Mandu’arã Rally Team, reprisó el triunfo conseguido en febrero en el inicio de la presente temporada en Barrero Grande y subió a lo más alto del podio.

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Herrera y Benítez (quienes fueron los más rápidos en la PE1) lograron sacar una diferencia final de tan sólo 9 segundos con respecto a la dupla compuesta por Orlando Benítez y Nicolás Elizaur (Peugeot 207 RC R3T), que fue la mejor en la PE3 y PE4, y de 18,7 segundos con relación a la de Carlos Bogado y Juan Cabrera (Peugeot 208 Rally4), que completó el podio tras una apretadísima y emocionante definición.

Todos los ganadores de la jornada

Luego de completarse las cuatro vueltas previstas, los demás ganadores fueron los siguientes:

Divisional PRO:

Categorías y clases:

4x4:

- RC2A: Fabrizio Galanti y Tadeo Carrasco (Toyota GR Yaris Rally2).

- RC2B: Alfredo Escauriza y Félix Angulo (Hyundai i20 N Rally2).

- RC2C: Ricardo Fretes y Alfredo Méndez (Ford Fiesta Proto).

- RC2N: José Candia y Gonzalo Díaz de Vivar (Mitsubishi Lancer Evo X).

F2

- RC4A: Fabián Herrera y Omar Benítez (Peugeot 208 Rally4).

- RC4B: Udo Siemens y Alejandro Álvarez (Honda Civic Type R EP3).

- RC4C: Lucas Goiburú y Aníbal Samaniego (Toyota Vitz RS).

- RC5: Beto Ramírez y José Marín (Toyota Etios).

Divisional LIGHT:

Categorías y clases:

4x4:

- RC2: Ricardo Fretes y Alfredo Méndez (Ford Fiesta Proto).

- RC2N y General: José Candia y Gonzalo Díaz de Vivar (Mitsubishi Lancer Evo X).

- RC2NL: David Ojeda y Marcos Brítez (Mitsubishi Lancer Evo VIII).

- RC2NH: Daniel González y Miguel Micerlián (Mitsubishi Lancer Evo VI).

F2

- Auto R: Fabián Herrera y Omar Benítez (Peugeot 208 Rally4).

- RC4 16V: Udo Siemens y Alejandro Álvarez (Honda Civic Type R EP3).

- RC4 8V: Enzo Mayor y Rodrigo Acevedo (VW Gol).

- RC3 16V: Hernán Mereles y Héctor Gómez (Honda Civic Type R EP3).

- RC3 8V: Diego Torres y Rodrigo Jariton (VW Gol G4).

- RC4L 16V: Gianluca Laterra y Manuel Vera (Toyota Etios).

- RC4L 8V: Matías Speranza y Édgar Fernández (VW Gol G5).

- RC5L 8V: Óscar Eisenmann y Darín Riquelme (VW Gol G4).

- Autocross STD: Udo Duerksen y César Almada (Autocross).

- UTV Turbo y General Cross Terra: Lucas Mereles y Tobías Van Humbeeck (Can Am Maverick R).

- UTV Aspirado: Ricardo Fontes y Adid Salomón (Yamaha YXZ 1000R).

- Camionetas FL: Óscar Benítez y Amado Báez (Toyota Proto V6).