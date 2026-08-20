Copa AAAP: Adrenalina pura en la sexta fecha del certamen

Una jornada cargada de emociones, con el rugir de los motores, se vivió en la reciente sexta fecha de la Copa AAAP. Las tripulaciones y los pilotos demostraron un nivel altísimo en cada vuelta al tramo que fue utilizado en esta ocasión, regalando al público una competencia vibrante de principio a fin, consolidando así el éxito de una temporada que no da respiro.

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Los protagonistas del podio

En la categoría Autocross FL, Jorge Aguinagalde y José Ovelar se alzaron con la victoria, escoltados por Marcelo López y Joa Ferreira Tito Prieto y Carlos Vázquez, quienes completaron el podio. Por su parte, en Autocross STD, la dupla compuesta por Hernán y Diego Galeano dominó la escena, por delante de Lalo Flecha-Ramón Giménez (jr) y Carlos Ginard-Ricardo Aldama. En la clase Autocross Light, Jorge Méndez y Carlin Casco impusieron condiciones sobre Diego Dos Santos-Pedro Barrios y Junior Cabañas-Abrahan Ávalos, respectivamente.

En cuanto a la categoría Autos A, Adrian Salinas junto a Brian Santander festejaron en en lo más alto del podio, mientras que Jonatan Salinas e Isaac Irigoyen se llevaron los honores en Autos B, dejando atrás a Samira Salinas y Saúl Duarte.

Finalmente, Gustavo y Édgar Torres fueron los mejores en la categoría Marcas, destacando sobre Eliezer González y Fernando Dos Santos.

La juventud también tuvo su espacio: José Gonzalez lideró en ATV Junior, seguido por Luis López y Francisco Bordón. En ATV Infantil 2, César Gayoso fue el mejor y en ATV Infanti 1, Sergio Gómez, venciendo a Joaquín González.

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Rumbo a Ñacunday

La fiesta motor del este no se detiene. La organización ya confirmó que la séptima y penúltima fecha del certamen se trasladará hasta el distrito de Ñacunday. La cita está marcada para el próximo 26 y 27 de septiembre, donde las tripulaciones y los pilotos se enfrentarán a un desafiante tramo callejero, de 8 kilómetros, que promete ser el escenario perfecto para definir las posiciones claves del campeonato en su parte final.