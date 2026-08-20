ABC Motor
20 de agosto de 2026 a la - 19:10

Motociclismo-Brasil: Paraguayos compiten en Interlagos

Tres motociclistas en trajes azules de Yamaha posan con confianza en un circuito, rodeados de ambiente animado y banderas.
Hassen David (izquierda), Pedro Valiente (centro) y Fabrizio Almirón, del equipo Superbike Paraguay, ya están listos para un nuevo desafío en Interlagos.gentileza

Los pilotos del equipo Superbike Paraguay, Pedro Valiente, Fabrizio Almirón y Hassen David, compiten este fin de semana en una nueva fecha del Campeoanto Brasileño de Moto Velocidad. Esta cita del calendario se disputa en el Autódromo José Carlos Pace, de Interlagos (Brasil), en uno de los circuitos más emblemáticos del mundo.

Por Derlis Santacruz

Ya está en marcha una nueva fecha de los certámenes de Moto1000GP y Yamaha bLU cRU, que se desarrolla en simultáneo en el circuito de Interlagos, en São Paulo, Brasil. Nuestros representantes, los pilotos de equipo Superbike Paraguay, son Pedro Valiente, Fabrizio Almirón y Hassen David. Para esta cita, el orden habitual de las carreras fue alterado, ya que el cronograma se adelanta todo en un día, es decir; hoy jueves, ya se cumplieron las prácticas libres; mañana viernes, tendrá lugar la clasificación y las primeras carreras; y el sábado, las carreras finales.

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Valiente llega a esta jornada tras un valioso podio en la categoría GP600, de Moto1000GP, en la última fecha disputada en Cascavel, además de haber quedado en el top 5 del certamen Yamaha bLU cRU.

Por su parte, Almirón también arriba a esta fecha en su mejor momento, luego de haber conseguido su mejor posición histórica en Cascavel y un podio en el Campeonato Paranaense, que corrió a modo de preparación para esta fecha de Interlagos.

Finalmente, David logró cosechar su primer punto en Cascavel, por lo que aparece y correrá en Interlagos en un claro ascenso, importante en este año de debut, en el circuito internacional.

Los tres pilotos salieron hoy juntos a la jornada de prácticas; uno tras otro, como una estrategia para corregirse errores, copiarse el trazado y darse rebufo en las rectas. Una trabajo de equipo ejemplar que asombró a los demás pilotos en competencia. Todos mejoraron drásticamente sus tiempos en comparación a la última vez que corrieron sobre este trazado.