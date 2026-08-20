Motociclismo-Brasil: Paraguayos compiten en Interlagos

Ya está en marcha una nueva fecha de los certámenes de Moto1000GP y Yamaha bLU cRU, que se desarrolla en simultáneo en el circuito de Interlagos, en São Paulo, Brasil. Nuestros representantes, los pilotos de equipo Superbike Paraguay, son Pedro Valiente, Fabrizio Almirón y Hassen David. Para esta cita, el orden habitual de las carreras fue alterado, ya que el cronograma se adelanta todo en un día, es decir; hoy jueves, ya se cumplieron las prácticas libres; mañana viernes, tendrá lugar la clasificación y las primeras carreras; y el sábado, las carreras finales.

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Valiente llega a esta jornada tras un valioso podio en la categoría GP600, de Moto1000GP, en la última fecha disputada en Cascavel, además de haber quedado en el top 5 del certamen Yamaha bLU cRU.

Por su parte, Almirón también arriba a esta fecha en su mejor momento, luego de haber conseguido su mejor posición histórica en Cascavel y un podio en el Campeonato Paranaense, que corrió a modo de preparación para esta fecha de Interlagos.

Finalmente, David logró cosechar su primer punto en Cascavel, por lo que aparece y correrá en Interlagos en un claro ascenso, importante en este año de debut, en el circuito internacional.

Los tres pilotos salieron hoy juntos a la jornada de prácticas; uno tras otro, como una estrategia para corregirse errores, copiarse el trazado y darse rebufo en las rectas. Una trabajo de equipo ejemplar que asombró a los demás pilotos en competencia. Todos mejoraron drásticamente sus tiempos en comparación a la última vez que corrieron sobre este trazado.