La lista final del Rally del Paraguay 2026: Un paraguayo quedó fuera

El Rally del Paraguay 2026 enmendó la lista original de 60 tripulaciones y finalmente, la undécima fecha del Mundial de Rally 2026 tiene 59 autos. La carrera, concentrada en el Departamento de Itapúa, comienza el viernes y culmina el domingo: son 22 pruebas especiales y 357,6 kilómetros cronometrados.

La nueva nómina, publicada en el canal oficial de la competencia, sufrió la baja de Miguel Ángel Garcia y Hernán Vargas Peña: el piloto y el co-piloto, ambos de nacionalidad paraguaya, estaban registrados en la Clase RC2 con un Toyota GR Yaris Rally2. El motivo de la ausencia es porque el auto no llegó a tiempo.

¿Cuántos pilotos paraguayos corren el Rally del Paraguay 2026?

Sin Miguel Ángel García, la cantidad de representantes del automovilismo paraguayo en el Rally del Paraguay 2026 quedó en 28 pilotos. De la lista, tres compiten en el Mundial de Rally 2026: Fau Zaldívar (Skoda Fabia RS Rally2), Diego Domínguez Bejarano (Toyota GR Yaris Rally2) y Andrea Lafarja (Toyota GR Yaris Rally2).

Además, corren Alejandro Galanti, Migue Zaldívar, Gustavo Saba, Fabrizio Galanti, Augusto Bestard, Miguel Ortega, Miki Zaldívar, Franco Pappalardo, Sebastián Barchini, Eugen Gotze, Matías Domínguez, César Pedotti, Mauricio González, Sebastián González, Francisco Delgado, Blas Zapag, Iván Wasmosy, Gabriel Duarte, Gabriel Duarte, Arturo Ortiz, Manuel Irala, Fabián Herrera, Armando Medina, Martín Tomas, Miguel Franco y Raúl Szarán.