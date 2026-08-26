El equipo que puede conquistar el título mundial en Paraguay

La segunda edición del Rally del Paraguay puede definir la pelea por el Campeonato de Constructores del Mundial de Rally 2026. Con cuatro carreras por delante en el calendario, incluyendo la fecha en el Departamento de Itapúa, dos equipos luchan mano a mano por el título mundial: Toyota Gazoo Racing y Hyundai Shell Mobis.

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Toyota llega a la tierra del sur de Paraguay liderando la clasificación de Constructores con 514 puntos, superando por 174 unidades a Hyundai WRT, segundo con 340. En consecuencia, si la marca japonesa culmina el fin de semana en suelo paraguayo con al menos 6 puntos de ventaja sobe los surcoreanos, la competencia estará sentenciada.

“En Paraguay tendremos nuestra primera oportunidad de asegurar el título de fabricantes, pero no esperamos que sea fácil. Descubrimos el año pasado cuando hicimos este rally por primera vez lo desafiantes que pueden ser las carreteras y las condiciones allí. También vimos mucha pasión y apoyo”, expresó a Sebastien Ogier a la página del Mundial de Rally.

Entre los equipos oficiales del Mundial de Rally (WRC por sus siglas en ingles) actual, Toyota es la más ganadora con 9 coronaciones, con 5 de ventaja sobre Ford y 7 sobre Hyundai. Pero en el palmarés histórico del WRC, la marca japonesa está segunda por debajo de Lancia, el fabricante de automóviles italiano que conquistó un total de 10 títulos entre las décadas de los 70’, 80’ y 90’.

Mundial de Rally: El historial de constructores

Lancia 10

Toyota 9

Citroen 8

Peugeot 5

Ford 4

Volkswagen 4

Fiat 3

Subaru 3

Audi 2

Hyundai 2

Alpine-Renault 1

Talbot 1

Mitsubishi 1

Toyota ganó las últimas cinco ediciones de Constructores. La marca japonesa celebra el título de forma consecutiva desde 2021, año en el que Sebastien Ogier fue campeón de pilotos con un Toyota Yaris WRC. En 2022 y 2023, con el finlandés Kalle Rovanperä con un Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid y en 2025, nuevamente Ogier, pero con Toyota GR Yaris Rally1 (en 2024, Thierry Neuville de Hyundai fue campeón de pilotos).