¿Quiénes son los pilotos Rally1 que corren el Rally del Paraguay 2026?

Cada vez falta menos para el Rally del Paraguay 2026, la undécima fecha del Mundial de Rally 2026. La segunda edición del certamen, nuevamente en el Departamento de Itapúa, que en 2025, en el estreno histórico, fue elegido el mejor de la temporada, tiene 59 tripulaciones, de las cuales 10 son de Rally1.

La principal categoría del WRC divide a los diez entre los tres equipos oficiales del competencia: 5 de Toyota Gazoo Racing, 3 de Hyundai Rally Team y 2 de M-Sport Ford. La nómina está encabezada por el británico Elfyn Evans, quien lidera la clasificación con 30 puntos más que el finlandés Sami Pajari.

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WRC 2026: Los 10 Rally1 en el Rally del Paraguay

Elfyn Evans Sami Pajari Takamoto Katsuta Oliver Solberg Sebastien Ogier Adrien Fourmaux Thierry Neuville Hayden Paddon Joshua Mcerlean Jon Armstrong

Evans, Pajari, Katsuta, Solberg y Ogier pertenecen a Toyota Gazoo Racing y corren con el Toyota GR Yaris Rally1. Por su parte, Fourmaux, Neuville y Paddon son de Hyundai Rally Team y compiten con el Hyundai i20 N Rally 1, mientras que los irlandeses Mcerlean y Armstrong corren con M-Sport Ford a bordo del Ford Puma Rally1.

Mundial del Rally: Cómo están los 10 en la tabla

El Mundial de Rally 2026 disputó diez fechas y tiene como líder al británico Elfyn Evans. Con 201 puntos, aventaja por 30 al finlandés y compañero de equipo, Sami Pajari, segundo con 171. Más, abajo están los otros tres de Toyota Gazoo Racing: el japonés Takamoto Katsuta con 160, el sueco Oliver Solberg con 156 y el francés Sebastien Ogier con 139.

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Posteriormente aparecen los pilotos de Hyundai Rally Team: Adrien Fourmaux (6°) con 129; el belga Thierry Neuville (7°) con 125; el finlandés Esapekka Lappi (8°), ausente en Paraguay, con 25; y el australiano Hayden Paddon (9°) con 21. Luego, en el décimo puesto está el irlandés Josh McErlean con 21, mientras que Jon Armstrong, el otro piloto de M-Sport Ford, es décimo tercero con 16, por detrás de dos WRC2 (los franceses Yohan y Léo Rossel).