¡El ganador del Rally del Paraguay 2025 también abandonó!

La Etapa 1 del Rally del Paraguay 2026 sumó un séptimo abandono: Sébastien Ogier. El francés de Toyota Gazoo Racing está fuera de carrera a causa de una problema mecánico en el Toyota GR Yaris Rall1. El piloto de 42 años, vigente campeón del Mundial de Rally, fue el ganador de la primera edición histórica del certamen en 2025.

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Ogier, navegado por el también francés Vincent Landais, es el séptimo piloto que oficialmente está fuera en el primer día de competencia después de Takamoto Katsuta, también de Toyota Gazoo Racing; Thierry Neuville de Hyundai; el español Alejandro Cachón, los paraguayos Fabrizio Galanti y Arturo Ortiz y el peruano Eduardo Castro.

“Cometí un error, golpeé el talud y dañé el coche. El brazo de la suspensión está roto”, expresó Ogier al finalizar la segunda prueba especial del día en los 15,56 kilómetros de Nueva Alborada 1. Minutos después, el nueve veces campeón del mundo de la categoría anunció el retiro de la carrera en X: “Retirado por hoy”, escribió en la red social.

Sébastien Ogier abandono el Rally del Paraguay por un problema mecánico