Rally del Paraguay en vivo: Comienza la carrera con 8 pruebas de la Etapa 1

El Rally del Paraguay, el mejor del mundo, disputa hoy la Etapa 1. Son 8 pruebas especiales en cuatro tramos, que tienen dos pasadas cada uno. La undécima fecha del Mundial de Rally 2026, que tiene como líder en la clasificación de pilotos a Elfyn Evans, puede coronar campeón de constructores a Toyota Gazoo Racing.

El Rally del Paraguay 2026, en vivo

09:50 La clasificación general del Rally del Paraguay

Oliver Solberg 14:06,4

Adrien Fourmax +03,1

Hayden Paddon +04,8

Sami Pajari +07,2

Joshua Mcrlean 07,8

Jon Armstrong +09,7

Elfyns Evans +10,1

Sébastien Ogier +24,4

Thierry Neuville +2:45,9

09:44 Diego Domínguez Bejarano está en carrera

Diego Domínguez Bejarano partió en el tramo de Cambyretá 1 y está en carrera en el Rally del Paraguay 2026.

09:40 Fau Zaldívar, el primer paraguayo en partir en el Rally del Paraguay

Fau Zaldívar es el primer paraguayo en carrera en el Rally del Paraguay 2026. El tricampeón del Campeonato Sudamericano de Rally busca la victoria en la WRC2.

09:32 Adrien Fourmaux, el primero de Hyundai en llegar

Adrien Fourmaux, del Hyundai Motorsport, finalizó Cambyretá en 14 minutos y 9,5 segundos, siendo el segundo mejor tiempo de la carrera.

09:29 Sébastien Ogier acabó Cambyretá con la rueda trasera izquierda en llanta

Sébastien Ogier, ganador del Rally del Paraguay 2025, marcó 14:30,8 en los 24,65 kilómetros del tramo. El campeón mundial sufrió con un pinchazo en la rueda trasera izquierda

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09:26 Sami Pajari y Oliver Solberg culminaron el tramo

Sami Pajari y Oliver Solberg llegaron al final del Cambyretá 1: el finlandés cronometro 14:13,6, mientras que el sueco, 14:06,4, siendo el mejor tiempo de la especial

09:17 Elfyn Evans finalizó la primera especial del Rally del Paraguay

Elfyn Evans culminó la especial de Cambyretá 1 con un tiempo de 14 minutos y 16,5 segundos en los 24,65 kilómetros del tramo.

09:15 Takamoto Katsuta, el primero en abandonar el Rally del Paraguay 2026

Takamoto Katsuta tuvo un fuera de pista, volvió al tramo, pero no pudo continuar en carrera. El japonés de Toyota Gazoo Racing abandona el Rally del Paraguay 2026.

09:03 Empezó el Rally del Paraguay 2026: ¡Elfyn Evans partió!

Elfyn Evans es el primero en partir en el Rally del Paraguay 2026. El líder del Mundial de Rally realiza la especial de Cambyretá.

08:55 El Auto 0 está en el primer tramo del Rally del Paraguay 2026

El Auto 0 de seguridad recorre el primer tramo de la Etapa 1 del Rally del Paraguay 2026 para autorizar el inicio de la carrera.

08:45 Mundial de Rally 2026: Las fotos del shakedown del Rally del Paraguay

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08:30 Takamoto Katsuta, el mejor del shakedown del Rally del Paraguay

Takamoto Katsuta registró el mejor tiempo de las pruebas oficiales libres del Rally del Paraguay 2026.

08:25 Santiago Peña fue copiloto de Oliver Solberg en el shakedown

Oliver Solberg tuvo a Santiago Peña en la butaca derecha en una de las pasadas del shakedown del Rally del Paraguay 2026.

08:15 El Rally del Paraguay, largada simbólica y rumbo a la Etapa 1

El Rally del Paraguay 2026 está en marcha. Los equipos y pilotos desfilaron en el Sambódromo de Encarnación en la ceremonia de partida simbólica. La Etapa 1, hoy, arranca a las 09:03.

08:05 Rally del Paraguay 2026: Así es el orden de salida de la Etapa 1

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08:00 Tramo por tramo, las especiales del Rally del Paraguay 2026

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