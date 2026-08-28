Fotos: Así llegó el Toyota de Takamoto Katsuta tras el fuera de pista

Takamoto Katsuta abandono el Rally del Paraguay en la primera prueba especial. El japonés tuvo un fuera de pista y generó daños en el Toyota GR Yaris Rally1, que después de un fuerte impacto contra el costado del tramo y posterior vuelco, pudo continuar por unos metros hasta que paró por completo. El piloto lamentó el accidente y termino arrodillado frente al capó.

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Al finalizar la especial en Cambyretá 1, una grúa retiró el auto, que llegó al parque de Servicios, en la ciudad de Encarnación, visiblemente golpeado, tanto en la parte frontal como trasera. La baja de Katsuta fue la primera de las dos que sufrió Toyota Gazoo Racing en el comienzo de la competencia: la segunda fue Sébastien Ogier, debido a un problema mecánico.

Así quedó el Toyota GR Yaris Rally1 de Takamoto Katsuta