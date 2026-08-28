ABC Motor
28 de agosto de 2026 a la - 13:20

Fotos: Así llegó el Toyota de Takamoto Katsuta tras el fuera de pista

El Toyota GR Yaris Rally1 del japonés Takamoto Katsuta ingresando al Parque de Servicios del Rally del Paraguay en la Costanera de Encarnación.
El Toyota GR Yaris Rally1 del japonés Takamoto Katsuta ingresando al Parque de Servicios del Rally del Paraguay en la Costanera de Encarnación.Fernando Romero, ABC Color

Takamoto Katsuta fue el primero en abandonar el Rally del Paraguay 2026. El Toyota GR Yaris Rally1 de japonés fue remolcado en grúa hasta el Parque de Servicios.

Por ABC Color

Takamoto Katsuta abandono el Rally del Paraguay en la primera prueba especial. El japonés tuvo un fuera de pista y generó daños en el Toyota GR Yaris Rally1, que después de un fuerte impacto contra el costado del tramo y posterior vuelco, pudo continuar por unos metros hasta que paró por completo. El piloto lamentó el accidente y termino arrodillado frente al capó.

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Al finalizar la especial en Cambyretá 1, una grúa retiró el auto, que llegó al parque de Servicios, en la ciudad de Encarnación, visiblemente golpeado, tanto en la parte frontal como trasera. La baja de Katsuta fue la primera de las dos que sufrió Toyota Gazoo Racing en el comienzo de la competencia: la segunda fue Sébastien Ogier, debido a un problema mecánico.

Así quedó el Toyota GR Yaris Rally1 de Takamoto Katsuta

El Toyota GR Yaris Rally1 del japonés Takamoto Katsuta ingresando al Parque de Servicios del Rally del Paraguay en la Costanera de Encarnación.
El Toyota GR Yaris Rally1 del japonés Takamoto Katsuta ingresando al Parque de Servicios del Rally del Paraguay en la Costanera de Encarnación.
El Toyota GR Yaris Rally1 del japonés Takamoto Katsuta ingresando al Parque de Servicios del Rally del Paraguay en la Costanera de Encarnación.
El Toyota GR Yaris Rally1 del japonés Takamoto Katsuta ingresando al Parque de Servicios del Rally del Paraguay en la Costanera de Encarnación.