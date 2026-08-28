Rally del Paraguay 2026: Los otros abandonos en la Etapa 1

La Etapa 1 del Rally del Paraguay 2026 tiene al orden el día los pinchazos y abandonos desde la especial en Cambyretá 1. Sin llegar ni siquiera al primer rulo, la carrera suma momentáneamente 6 abandonos: Takamoto Katsuta, quien fue el primero; Thierry Neuville, Alejandro Cachón, Fabrizio Galanti, Arturo Ortiz y Eduardo Castro.

Lea más: Rally del Paraguay en vivo: Comienza la carrera con 8 pruebas

Katsuta tuvo un fuera de pista y aunque pudo continuar por unos metros, finalmente los daños que sufrió el Toyota GR Yaris Rally1 impidió que continuará. Por su lado, Neuville tuvo un problema con la suspensión de la rueda izquierda trasera del Hyundai i20 N Rally1, mientras que Cachón fue protagonista de un vuelco con el Toyota GR Yaris Rally2.

El fuera de pista de Takamoto Katsuta

¿Por qué abandonaron los paraguayos Fabrizio Galanti y Arturo Ortiz?

En el caso de los paraguayos, Galanti, navegado por el uruguayo Sebastián González en el GR Yaris Rally2, y Ortiz, junto a Víctor Aguilera en la butaca derecha del Ypsilon Rally4, sufrieron problemas mecánicos, al igual que el peruano Castro con el Ford Fiesta Rally3, quedando fuera en el primer día de la fecha 11 del Mundial de Rally 2026.