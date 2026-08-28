Thierry Neuville: “La reparación no resistió y el día terminó”

Thierry Neuville fue el segundo piloto en abandonar el Rally del Paraguay 2026. El piloto sufrió problemas mecánicos en el Hyundai i20 N Rally1 durante el primer tramo de la Etapa 1 y no logró continuar en la carrera. En consecuencia, el belga es uno de los once retiros que registra la competencia, que a las 14:19 empieza el segundo rulo con las últimas cuatro especiales del día.

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Neuville reveló el inconveniente que sufrió el auto y explico que la reparación “no resistió”. “Tuvimos una perforación en la primera etapa, lo que causó algunos daños al coche”, comentó el belga en X. “Intentamos arreglarlo, pero lamentablemente, la reparación no resistió. El día ha terminado”, aseguró el piloto de Hyundai Motorsport, séptimo en la clasificación de pilotos del Mundial de Rally.

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Thierry Neuville fue el segundo en abandonar el Rally del Paraguay 2026 después del japonés Takamoto Katsuta. Posteriormente, dejaron la carrera en el Departamento de Itapúa el español Alejandro Cachón, los paraguayos Fabrizio Galanti, Arturo Ortiz, Iván Wasmosy, Armando Medina; los peruanos Eduardo Castro y André Martínez; el francés Sébastien Ogier y el indio Naveen Pulligilla.