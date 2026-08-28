Rally del Paraguay en vivo: Hayde Paddon lidera luego de 4 especiales

El Rally del Paraguay, el mejor del mundo, disputa hoy la Etapa 1. Son 8 pruebas especiales en cuatro tramos, que tienen dos pasadas cada uno. La undécima fecha del Mundial de Rally 2026, que tiene como líder en la clasificación de pilotos a Elfyn Evans, puede coronar campeón de constructores a Toyota Gazoo Racing.

El Rally del Paraguay 2026, en vivo

14:19 Elfyn Evans abre la segunda sección del Rally del Paraguay 2026

Elfyn Evans, líder del Mundial de Rally 2026, es el primero en partir en el segundo rulo de la Etapa 1 del Rally del Paraguay.

14:00 El segundo rulo de la Etapa 1 empieza a las 14:19

El segundo rulo de la Etapa 1 del Rally del Paraguay 2026 arranca a las 14:19. Los autos vuelven a recorrer los cuatro tramos del primer rulo. La especial 5 es en Cambyretá con 24,65 kilómetros.

13:15 La clasificación del Rally del Paraguay luego de cuatro especiales

Hayde Paddon 44:22.2 Joshua Mcerlean +23,9 Elfyn Evans +26,6 Sami Pajari +33,2 Diego Domínguez Bejarano +1:29,5 Adrien Fourmax +01:44 Jon Armstrong +1:48,1 Gus Greensmith +1:55.8 Marco Bulacia +2:07,7 Augusto Bestard +2:40,9 Alejandro Galanti +2:40,9 Taylor Gill +2:59,9 Gustavo Saba +3:00,6 Romet Jurgenson +3:12,3 Fau Zaldivar +3:55,9

12:45 Así llegó el Toyota de Takamoto Katsuta tras el fuera de pista

Takamoto Katsuta fue el primero en abandonar el Rally del Paraguay 2026. El Toyota GR Yaris Rally1 de japonés fue remolcado en grúa hasta el Parque de Servicios.

12:15 ¡El ganador del Rally del Paraguay 2025 también abandonó!

Sébastien Ogier abandonó el Rally del Paraguay 2026. El francés, vigente campeón del mundo, había ganado la primera edición histórica de la carrera guaraní en el Mundial de Rally 2026.

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12:00 Los abandonos en la Etapa 1 del Rally del Paraguay

La Etapa 1 del Rally del Paraguay 2026 tiene momentáneamente seis abandonos.

11:50 Elfyn Evans y Sami Pajari culminaron la cuarta prueba especial

Elfyn Evans y Sami Pajari son los primeros dos en terminar la cuarta especial del día, en el Autódromo de Capitán Miranda: el belga cronometró 1 minuto y 55,1 segundos, mientras que el finlandés, 1:54,6.

11:08 Elfyn Evans acabó la tercera especial del Rally del Paraguay 2026

Elfyn Evans finalizó la tercera prueba especial de las ocho que tiene la Etapa 1. El piloto de Toyota Gazoo Racing completó los 34,08 kilómetros del tramo en 19 minutos y 39,2 segundos.

10:49 Elfyn Evans empezó la tercera especial del Rally del Paraguay

Elfyn Evans acelera en los 33,88 kilómetros de Yerbateras 1, la tercera especial del Rally del Paraguay 2026.

10:45 Fau Zaldivar y Diego Domínguez Bejarano terminaron la segundo especial

Fau Zaldivar, con un llantazo, y Diego Domínguez Bejarano culminaron la segunda especial del Rally del Paraguay: el primer registró 9 minutos y 15,8 segundos, mientras que el segundo, 9:11.

10:40 El fuera de pista y abandono de Katsuta en el Rally del Paraguay

Takamoto Katsuta fue la primera víctima de Cambyretá 1 en el comienzo del Rally del Paraguay 2026.

10:30 Thierry Neuville, otro abandono del Rally del Paraguay

Thierry Neuville es otra baja del Rally del Paraguay en la Etapa 1. El piloto belga sufrió un problema en la suspensión del Hyundai i20 N Rally1.

10:25 La clasificación general del Rally del Paraguay

Oliver Solberg 22:58,5 Hayden Paddon +07,1 Adrien Fourmax +07,6 Joshua Mcrlean +10 Jon Armstrong +12 Elfyn Evans +16,1 Sami Pajari +20,2

10:10 Elfyn Evans y Sami Pajari culminaron la segunda prueba del Rally del Paraguay

Elfyn Evans y Sami Pajari finalizaron los 15,56 kilómetros de Nueva Alborada 1: el belga marcó 08:58,1, mientras que el finlandés, 09:05,1.

10:02 La clasificación general del Rally del Paraguay

Oliver Solberg 14:06,4 Adrien Fourmax +03,1 Hayden Paddon +04,8 Sami Pajari +07,2 Joshua Mcrlean 07,8 Jon Armstrong +09,7 Elfyns Evans +10,1 Sébastien Ogier +24,4 Diego Domínguez Bejarano +33,1

09:58 Diego Domínguez Bejarano finalizó la especial en Cambyretá

Diego Domínguez Bejarano marcó 14:39,5 en Cambyretá 1 y es el mejor tiempo de los Rally2. El paraguayo está noveno en la clasificación general.

09:56 Fau Zaldívar culminó la primera especial del Rally del Paraguay

Fau Zaldívar sufrió problemas en el tramo de Cambyretá y acabó la prueba especial en 16 minutos y 19,5 segundos.

09:50 La clasificación general del Rally del Paraguay

Oliver Solberg 14:06,4

Adrien Fourmax +03,1

Hayden Paddon +04,8

Sami Pajari +07,2

Joshua Mcrlean 07,8

Jon Armstrong +09,7

Elfyns Evans +10,1

Sébastien Ogier +24,4

Thierry Neuville +2:45,9

09:44 Diego Domínguez Bejarano está en carrera en Cambyretá

Diego Domínguez Bejarano partió en el tramo de Cambyretá 1 y está en carrera en el Rally del Paraguay 2026.

09:40 Fau Zaldívar, el primer paraguayo en partir en el Rally del Paraguay

Fau Zaldívar es el primer paraguayo en carrera en el Rally del Paraguay 2026. El tricampeón del Campeonato Sudamericano de Rally busca la victoria en la WRC2.

09:32 Adrien Fourmaux, el primero de Hyundai en llegar

Adrien Fourmaux, del Hyundai Motorsport, finalizó Cambyretá en 14 minutos y 9,5 segundos, siendo el segundo mejor tiempo de la carrera.

09:29 Sébastien Ogier acabó Cambyretá con la rueda trasera izquierda en llanta

Sébastien Ogier, ganador del Rally del Paraguay 2025, marcó 14:30,8 en los 24,65 kilómetros del tramo. El campeón mundial sufrió con un pinchazo en la rueda trasera izquierda

09:26 Sami Pajari y Oliver Solberg culminaron el tramo

Sami Pajari y Oliver Solberg llegaron al final del Cambyretá 1: el finlandés cronometro 14:13,6, mientras que el sueco, 14:06,4, siendo el mejor tiempo de la especial

09:17 Elfyn Evans finalizó la primera especial del Rally del Paraguay

Elfyn Evans culminó la especial de Cambyretá 1 con un tiempo de 14 minutos y 16,5 segundos en los 24,65 kilómetros del tramo.

09:15 Takamoto Katsuta, el primero en abandonar el Rally del Paraguay 2026

Takamoto Katsuta tuvo un fuera de pista, volvió al tramo, pero no pudo continuar en carrera. El japonés de Toyota Gazoo Racing abandona el Rally del Paraguay 2026.

09:03 Empezó el Rally del Paraguay 2026: ¡Elfyn Evans partió!

Elfyn Evans es el primero en partir en el Rally del Paraguay 2026. El líder del Mundial de Rally realiza la especial de Cambyretá.

08:55 El Auto 0 está en el primer tramo del Rally del Paraguay 2026

El Auto 0 de seguridad recorre el primer tramo de la Etapa 1 del Rally del Paraguay 2026 para autorizar el inicio de la carrera.

08:45 Mundial de Rally 2026: Las fotos del shakedown del Rally del Paraguay

El shakedown abrió oficialmente el Rally del Paraguay 2026. Mirá las mejores postales.

08:30 Takamoto Katsuta, el mejor del shakedown del Rally del Paraguay

Takamoto Katsuta registró el mejor tiempo de las pruebas oficiales libres del Rally del Paraguay 2026.

08:25 Santiago Peña fue copiloto de Oliver Solberg en el shakedown

Oliver Solberg tuvo a Santiago Peña en la butaca derecha en una de las pasadas del shakedown del Rally del Paraguay 2026.

08:15 El Rally del Paraguay, largada simbólica y rumbo a la Etapa 1

El Rally del Paraguay 2026 está en marcha. Los equipos y pilotos desfilaron en el Sambódromo de Encarnación en la ceremonia de partida simbólica. La Etapa 1, hoy, arranca a las 09:03.

08:05 Rally del Paraguay 2026: Así es el orden de salida de la Etapa 1

El orden de salida del Rally del Paraguay 2026 esta confirmado: ¡parten 58 autos!

08:00 Tramo por tramo, las especiales del Rally del Paraguay 2026

El Mundial de Rally regresa al Departamento de Itapúa para la segunda edición del Rally del Paraguay.