Rally del Paraguay 2026: ¿Cómo está la carrera después de la sección 1 de la Etapa 2?

El Rally del Paraguay 2026 culminó la primer sección de la Etapa 2. Después de cuatro pruebas de las cinco especiales del día, Sami Pajari continúa en la cima de la clasificación general de la undécima fecha del Mundial de Rally 2026. El finlandés, ganador de la Etapa 1, finalizó con una ventaja de 22,8 segundos sobre el neocelandés Hayden Paddon.

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En el top 10 están dos paraguayos: Diego Domínguez Bejarano y Fau Zaldívar. El piloto del Toyota GR Yaris Rally2 está séptimo a 4 minutos y 15,9 segundos de Pajari, mientras que el piloto del Skoda Fabia RS Rally2 es noveno a 6 minutos y 1,9 segundos del finlandés. La jornada tiene 5 pruebas por delante, repitiendo los cuatro de la mañana y agregando los 3,10 kilómetros de Costanera Encarnación.

Rally del Paraguay 2026: El top 10 de la clasificación general

Sami Pajari Hayden Paddon +22.8 Elfyn Evans +55.5 Adrien Fourmaux +1:27.3 Joshua Mcerlean +3:02.1 Oliver Solberg +3:37.7 Diego Domínguez Bejarano +4:15.9 Gus Greensmith +4:49.9 Fau Zaldívar +6:01.9 Jon Armstrong +6:25.8

Rally del Paraguay 2026: ¿Cómo están Diego y Fau en la WRC2?

Domínguez Jr. es el líder de la WRC2 con 34 segundos de diferencia sobre el británico Gus Greensmith y, 1 minuto y 46 segundos con relación a Zaldívar, quien sí pudo ganar una de las especiales de la primera sección, los 21,15 kilómetros de Bella Vista 1. Por su lado, en la Challenger WRC2 los pilotos de ddbRally y MZRacing son 1° y 2° respectivamente.