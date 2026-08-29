Rally del Paraguay en vivo: Sami Pajari lidera la carrera en Itapúa

Rally del Paraguay 2026 en vivo

10:05 El Rally del Paraguay disputa la SS11 de la Etapa 2

Takamoto Katsuta, con tres minutos de adelanto con relación al horario original, corre la SS11 en los 19,4 kilómetros de Hohenau 1.

09:45 La clasificación del Rally del Paraguay luego de la SS10

Sami Pajari 01:39:43.0 Hayden Paddon +21 Elfyn Evans +55.4 Adrien Fourmaux +1:41.4 Joshua Mcerlean +2:45.6 Diego Domínguez Bejarano +3:19,2 Oliver Solberg +3:36.7 Gus Greensmith +4:02.8 Marco Bulacia +4:47.3 Fau Zaldivar +5:14.0

09:15 “Una tormenta que destruyo todo a su paso”

Una tormenta azotó en horas de la mañana a ciudad de Encarnación y destruyó los puestos de los equipos del Rally del Paraguay en el Parque de Servicios.

A morning in the middle of a storm that destroyed everything in its path… ⛈️😮‍💨



It looks like it’s going to be a wild day ahead! 🇵🇾 pic.twitter.com/NZcFyUXtm9 — Thierry Neuville (@thierryneuville) August 29, 2026

09:00 La clasificación del Rally del Paraguay luego de la SS9

Sami Pajari 01:39:43.0 Hayden Paddon +14.8 Elfyn Evans +54.1 Adrien Fourmaux +1:49,5 Joshua Mcerlean +2:35,9 Diego Domínguez Bejarano +3:05,9 Oliver Solberg +3:37.3 Gus Greensmith +3:45,9 Marco Bulacia +4:32.1 Fau Zaldivar +5:01.2

08:19 Takamoto Katusa abre la Etapa 2 del Rally del Paraguay

Takamoto Katsuta abre la Etapa 2 del Rally del Paraguay 2026.

08:10 “Uuu, mi carpa”: La sorpresa de Diego Domínguez Bejarano

Diego Domínguez Bejarano llegó al Parque de Servicios con el para golpe del Toyota GR Yaris Rally1 en mano. El piloto encontró el puesto del equipo completamente destrozado debido a la tormenta que azotó Encarnación.

08:00 Sami Pajari ganó la Etapa 1 y lidera el Rally del Paraguay 2026

Sami Pajari culminó primero en la Etapa 1 del Rally del Paraguay 2026.