“Una tormenta destruyó todo a su paso”: Thierry Neuville y los daños en el Parque de Servicios

El Rally del Paraguay 2026 amaneció este sábado con el Parque de Servicios completamente destrozado. Una tormenta que azotó la ciudad de Encarnación por la madrugada generó daños en los puestos de los equipos y en los stands de los patrocinadores. A pesar del clima, la Etapa 2 no sufrió modificación y la carrera empezó sin atrasos.

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Thierry Neuville, quien abandonó el viernes por una problema mecánico, mostró el perjuicio que causó el temporal, que por su lado, no afectó a los tramos de la jornada. “Una mañana en medio de una tormenta que destruyó todo a su paso… ¡Parece que nos espera un día movidísimo por delante!”, escribió el piloto de Hyundai Motorsport en X.

Así quedó el service de Hyundai Motorsport luego de la tormenta