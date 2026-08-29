ABC Motor
29 de agosto de 2026 a la - 10:24

“Uuu, mi carpa”: La reacción de Diego Domínguez Jr. por los destrozos en carpa de ddbRally

Diego Domínguez Bejarano llegó al Parque de Servicios con el para golpe del Toyota GR Yaris Rally1 en la mano. El piloto encontró el puesto del equipo completamente destrozado debido a la tormenta que azotó Encarnación.

Por ABC Color

Una tormenta azotó la ciudad de Encarnación en horas de la madrugada y generó destrozos en el Parque de Servicios del Rally del Paraguay. Los mecánicos y pilotos de los equipos llegaron a sus respectivos puestos y encontraron todo por el suelo. Antes de partir para la prueba especial de la Etapa 2 (SS9), algunos deberían buscar sus pertenencias por el lugar.

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Y fue el caso de Diego Domínguez Bejarano, quien llegó junto a Rogelio Peñate con un para golpe en la mano. “Buen día chicos”, expresó el paraguayo, que encontró el repuesto de la parte frontal del auto a unos 200 metros. “Uuu, mi carpa”, quedó sorprendido el mundialista cuando encontró la carpa del ddbRally toda rota. “No hay nada”, siguió.

A pesar de los inconvenientes, Diego Domínguez Bejarano, navegado por el español Rogelio Peñate en el Toyota GR Yaris Rall1, inició la Etapa 2 y continúa en carrera en el Rally del Paraguay 2026. El piloto del ddbRally fue el mejor paraguayo en la Etapa 1: sexto en la clasificación general y primero tanto en la WRC2 y en la Challenger WRC2.

Domínguez Bejarano llegó al Parque de Servicios con para golpe en mano