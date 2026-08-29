“Uuu, mi carpa”: La reacción de Diego Domínguez Jr. por los destrozos en carpa de ddbRally

Una tormenta azotó la ciudad de Encarnación en horas de la madrugada y generó destrozos en el Parque de Servicios del Rally del Paraguay. Los mecánicos y pilotos de los equipos llegaron a sus respectivos puestos y encontraron todo por el suelo. Antes de partir para la prueba especial de la Etapa 2 (SS9), algunos deberían buscar sus pertenencias por el lugar.

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Y fue el caso de Diego Domínguez Bejarano, quien llegó junto a Rogelio Peñate con un para golpe en la mano. “Buen día chicos”, expresó el paraguayo, que encontró el repuesto de la parte frontal del auto a unos 200 metros. “Uuu, mi carpa”, quedó sorprendido el mundialista cuando encontró la carpa del ddbRally toda rota. “No hay nada”, siguió.

A pesar de los inconvenientes, Diego Domínguez Bejarano, navegado por el español Rogelio Peñate en el Toyota GR Yaris Rall1, inició la Etapa 2 y continúa en carrera en el Rally del Paraguay 2026. El piloto del ddbRally fue el mejor paraguayo en la Etapa 1: sexto en la clasificación general y primero tanto en la WRC2 y en la Challenger WRC2.

Domínguez Bejarano llegó al Parque de Servicios con para golpe en mano