ABC Motor
30 de agosto de 2026 a la - 13:35

Takamoto Katsuta: Los videos del terrible accidente del piloto japonés en el Rally del Paraguay

El Toyota GR Yaris Rally1 de Takamoto Katsuta (i) volcado en el tramo de la SS21 del Rally del Paraguay 2026.
El Toyota GR Yaris Rally1 de Takamoto Katsuta (i) volcado en el tramo de la SS21 del Rally del Paraguay 2026.

Takamoto Katsuta volvió a sufrir un accidente en el Rally del Paraguay 2026. El japonés volcó en la SS21 y fue trasladado a un centro médico en helicóptero.

Por ABC Color

Impactante: Takamoto Katsuta fue protagonista de un nuevo accidente en el Rally del Paraguay 2026. Pero esta vez, el percance del japonés fue más terrible y doloroso con relación al que sufrió en la SS1 de la Etapa 1. El piloto y el co-piloto irlandés Aaron Johnston necesitaron asistencia médica.

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El Toyota GR Yaris Rally1 de Katsuta agarró un banco de arena en una curva y acabó andando por unos metros sobre las dos ruedas de la parte izquierda hasta que volcó, dando un par de vueltas en el aire, y acabó chocando contra un poste de electricidad, partiendo el mismo a la mitad.

El Toyota GR Yaris Rally1 del japonés Takamoto Katsuta en la SS1 del Rally del Paraguay 2026.
El Toyota GR Yaris Rally1 del japonés Takamoto Katsuta en la SS1 del Rally del Paraguay 2026.

Policías, médicos, bomberos, aficionados y hasta el piloto belga Thierry Neuville asistieron a Katsuta y Johnston a un costado del camino. Luego, ambos fueron trasladados en helicóptero a un centro médico para una mejor asistencia. Por esta razón, la prueba especial fue cancelada.

Los videos del terrible accidente de Takamoto Katsuta