Takamoto Katsuta: Los videos del terrible accidente del piloto japonés en el Rally del Paraguay

Impactante: Takamoto Katsuta fue protagonista de un nuevo accidente en el Rally del Paraguay 2026. Pero esta vez, el percance del japonés fue más terrible y doloroso con relación al que sufrió en la SS1 de la Etapa 1. El piloto y el co-piloto irlandés Aaron Johnston necesitaron asistencia médica.

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El Toyota GR Yaris Rally1 de Katsuta agarró un banco de arena en una curva y acabó andando por unos metros sobre las dos ruedas de la parte izquierda hasta que volcó, dando un par de vueltas en el aire, y acabó chocando contra un poste de electricidad, partiendo el mismo a la mitad.

Policías, médicos, bomberos, aficionados y hasta el piloto belga Thierry Neuville asistieron a Katsuta y Johnston a un costado del camino. Luego, ambos fueron trasladados en helicóptero a un centro médico para una mejor asistencia. Por esta razón, la prueba especial fue cancelada.

Los videos del terrible accidente de Takamoto Katsuta