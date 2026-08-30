Video: El impactante accidente de Fau Zaldívar en la Etapa 3

Fau Zaldívar tuvo un fuera de pista en la SS19, la segunda prueba especial de la Etapa 3, y perdió varias posiciones del Rally del Paraguay 2026. El Skoda Fabia RS Rally2 del piloto paraguayo pasó de largo en una curva y terminó en la cuneta, impactando el costado derecho contra el suelo y, posteriormente dando un vuelco. Tras el impactante accidente, el auto quedó sobre las cuatro ruedas.

Lea más: Rally del Paraguay 2026 en vivo: Sami Pajari, a tres pruebas del triunfo

Fau y el co-piloto Marcelo Der Ohannesian necesitaron de la ayuda de los aficionados para sacar del vehículo del barro. El mundialista pudo continuar en carrera, pero debido al percance, quedó muy lejos en la clasificación. El piloto de MZRacing cedió el décimo lugar de la general y el tercer puesto de la WRC2, categoría en la que buscaba remontar la desventaja con Diego Domínguez Bejarano.

El accidente de Fau Zaldívar en la SS19 del Rally del Paraguay 2026

¿Qué dijo Fau Zaldívar por el accidente en la prueba especial 19?

“La mala suerte otra vez nos eligió. Nos fuimos largos en la curva y el auto se encajó en el externo. Gracias a los fanáticos pudimos sacarlo y llegar, pero se nos esfumaron las chances del podio”, escribió Fau en Fauzaldivarrally. El piloto paraguayo ocupa el décimo puesto de la clasificación de los Rally2, a 10 minutos y 18,6 segundos del líder de la competencia en la categoría.

Las fotos del accidente de Fau Zaldívar en el Rally del Paraguay 2026