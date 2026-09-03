FIA Fórmula 2: Joshua Duerksen vuelve a la pista en el Templo de la Velocidad

Para nuestro compatriota Joshua Duerksen, de 22 años, quien afronta la segunda parte del año en su tercera temporada en la categoría —en la que ha demostrado destellos de gran nivel, incluyendo triunfos en las carreras sprint de Melbourne y Spa-Francorchamps, aunque sin la constancia necesaria para sumar puntos más importantes y estar más arriba en el clasificador (11° puesto/42 puntos)—, este trazado representa un terreno propicio para recortar distancias y dar un golpe de escena en el certamen.

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El Templo de la Velocidad de Monza es un escenario singular: sus largas rectas, en las que se logran las velocidades máximas, y las fuertes frenadas previas a las chicanas como la Variante del Rettifilo exigen máxima eficiencia aerodinámica y precisión quirúrgica. En este sentido, Duerksen guarda un historial particularmente fructífero en el asfalto italiano, posicionándose históricamente entre los pilotos con mayor cosecha de podios de la categoría en este circuito.

La actividad oficial para Joshua comenzará este viernes con la sesión de entrenamientos libres, a partir de las 5:00 de Paraguay, y la siempre crucial clasificación, desde las 9:55 de nuestro país; instancia donde exprimir al máximo los slips-streams (succión) marcará la diferencia en la parrilla de salida de cara a la carrera sprint del sábado (9:15) y la carrera principal del domingo (4:45).