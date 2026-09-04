Joshua Duerksen, segundo en Monza: ¿de qué posición parte en la sprint y de qué puesto sale en la feature race?

Joshua Duerksen volvió a la acción y de qué manera: segundo lugar en la clasificación de la Fórmula 2 en Monza, Italia. El piloto paraguayo de Invicta Racing logró el segundo mejor tiempo de la sesión en los 5,793 kilómetros del Circuito de Monza y tiene definido que posición ocupará el sábado en la carrera sprint y el domingo en la Feature race.

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Duerksen, quien ocupa el undécimo lugar de la clasificación de pilotos de la temporada, giró 9 veces sobre la pista italiana y en la mejor vuelta, cronometró 1 minuto, 31 segundos y 383 milésimas, quedando por detrás de su compañero de equipo por menos de una milésima de segundo: el brasileño Rafael Cámara marcó 1 minuto, 31 segundos y 326 milésimas.

¿Desde que posición arranca Joshua Duerksen la sprint y la feature race?

Con el 1-2 de Invicta Racing en la qualy, Joshua Duerksen arrancará en la zona de puntos en un solo día de competencia: en la carrera corta, por la parrilla invertida para el top 10, el guaraní de 22 años partirá en el noveno lugar, mientras que la carrera principal, saldrá en la primera línea, pero ocupando el segundo puesto por detrás de Rafael Cámara.

Compartiendo fin de semana con el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, la agenda de la Fórmula 2 en Monza, sede de la décima fecha de la temporada 2026, con las dos carreras está fijada: la carrera corta es el sábado 5 de setiembre a las 09:15, hora de Paraguay, mientras que la carrera principal es el domingo 6 de setiembre a las 04:45, hora de nuestro país.

Joshua Duerksen en la F2 2026: La temporada y los puntos en la tabla

Joshua Duerksen disputará este fin de semana la décima carrera de la temporada. El paraguayo de Invicta Racing suma dos victorias en el año, ambas en carrera sprint: Australia en el circuito de Albert Park y Bélgica en el Spa-Francorchamps. El piloto suma 42 puntos, ocupa el undécimo lugar de la clasificación de pilotos y está a 125 unidades del líder, el búlgaro Nikola Tsolov de Campos Racing.

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