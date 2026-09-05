Joshua Duerksen: ¿Cuándo, a qué hora es y dónde ver la feature race de la F2 en Monza?

Joshua Duerksen ganó la prueba sprint de la Fórmula 2 de la FIA en el Circuito de Monza, Italia. El paraguayo, que también realizó la vuelta rápida de la competencia (en total sumó 11 puntos), ya concentra la mirada en el feature race: la carrera de la décima fecha de la categoría es en la antesala del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1.

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Duerksen logró el viernes el segundo puesto de la clasificación y en consecuencia, sale desde la misma posición en la feature race: en el 1-2 de Invicta Racing, parte en primer línea, pero por detrás de su compañero de equipo, el brasileño Rafael Cámara. El guaraní tiene la posibilidad de buscar el primer triunfo en la race principal en el año.

¿Cuándo, a qué hora es y dónde ver la feature race de la F2 en Monza?

La feature race de la Fórmula 2 de la FIA en Monza es el domingo 6 de setiembre: la carrera, a 30 vueltas, empieza a las 04:45 (madrugada), hora de Paraguay, y los aficionados pueden observar por la aplicación de Disney +. Luego, la Fórmula 1 disputa el Gran Premio de Italia en el Circuito de Monza (10:00, hora de Paraguay, también por Disney +).