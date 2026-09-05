Motociclismo-Argentina: Nico Torrez vuelve a la acción en la Moto4 Latin Cup

Tras una pausa de más de dos meses, el certamen de la Moto4 Latin Cup se reanuda este fin de semana –con la presencia de nuestro compatriota Nico Torrez–, juntando a los mejores jóvenes pilotos del continente en una categoría de preparación y formación para quienes aspiran a llegar a la máxima categoría, la de MotoGP. En esta ocasión, se disputa una fecha doble, es decir, la 7ª y 8ª cita del campeonato, en el circuito de Villicum, en San Juan, República Argentina.

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Torrez viene de un franco ascenso en este año de su debut en la categoría internacional. En cada carrera fue mejorando sus tiempos y posiciones de carrera, ubicándose ya en el top 10 de la tabla de posiciones. Hoy marcha 8°, con 35,5 puntos.

La categoría tiene este fin de semana tres carreras, en forma excepcional. Como cada fecha doble, la cosa se define en dos tandas. Pero en esta ocasión se le agrega una prueba más, para recuperar la que no se pudo disputar en la primera fecha que se corrió en Goiânia, Brasil, donde una de las carreras tuvo que ser suspendida por la demora en la reparación del asfalto en aquella polémica fecha de Moto GP.

Las carreras de Nico serán transmitidas en vivo, en el canal de Moto4 Latin Cup en YouTube, y también habrá reporte minuto a minuto desde la cuenta de su equipo, el Superbike Paraguay.