¿Qué dijo Joshua Duerksen luego de la victoria en la sprint de Monza?

Joshua Duerksen subió a la cima del podio de la Fórmula 2 por tercera vez en el año. El paraguayo ganó hoy la carrera sprint en Monza después de remontar seis posiciones y liderar la carrera desde la vuelta 9 (fueron 21 en total) en el Circuito de Monza. El domingo, el piloto de Invicta Racing parte segundo en la feature race por detrás de su compañero de equipo, Rafael Cámara.

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Duerksen habló con la transmisión de la F2 al finalizar la prueba y destacó el monoplaza como también la salida al iniciar la carrera. “Tuve una salida increíble y el coche fue fantástico. Me sentí muy bien y tuve buen ritmo. Me encanta este circuito y gracias a Dios pudimos conseguir esta victoria”, mencionó el joven de 22 años, que había ganado la sprint en Australia y Bélgica.

“Estoy muy contento porque es un circuito increíble y creo que es el mejor podio de toda la temporada. Estoy muy feliz y con muchas ganas de que llegue mañana también”, palpitó Duerksen, quien busca el primer triunfo en una carrera principal de la F2 con la escudería británica. En 2025, con AIX Racing, había culminado primero en la última carrera del año (Emiratos Árabes Unidos).

¿Qué dijo Joshua Duerksen en la conferencia oficial de la Fórmula 2?

Joshua Duerksen analizó la carrera en la conferencia de prensa de la Fórmula 2 junto a John Bennett de Tridente y Oliver Goethe de MP Motorsport, quienes fueron y tercero respectivamente. “Fue una carrera increíble. Ganar en Monza siempre es especial. El coche fue muy potente, hice una buena salida y eso me ayudó a avanzar rápidamente”, puntualizó el paraguayo.

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“El ritmo fue bueno durante toda la carrera y estoy muy contento de haber podido llevarnos la victoria”, puntualizó Duerksen. “Recopilamos muchos datos útiles. Aprendimos sobre el comportamiento del automóvil en el tráfico y en aire limpio, y ahora tenemos una idea muy clara de lo que necesitamos para el futuro”, culminó el piloto en la víspera de la feature race (domingo 04:45).