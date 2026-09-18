Rally de Caaguazú 2026: Largada simbólica suspendida por lluvia

La sexta fecha del Campeonato Nacional de Rally (CNR) se quedó sin largada simbólica a raíz de la lluvia que cayó por varios minutos en Caaguazú, ciudad epicentro del rally del mismo nombre que se disputa en homenaje al Dr. Tito Codas.

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Finalmente, la lluvia aguó la fiesta motor en el quinto departamento de nuestro país, ya que la ceremonia de partida del Rally de Caaguazú 2026 no pudo realizarse como estaba establecida en el programa oficial de la competencia.

De esta manera, los aficionados de esta zona se quedaron con las ganas de ver el paso de los autos y sus protagonistas por la rampa de salida. Aún así, las máquinas quedarán exhibidas hasta las 21:00 en el pre-parque que se habilitó en el lugar, y ahora que ya mermó la lluvia, aquellos interesados que quieran acercarse a los autos podrán hacerlo, a la espera de lo que sucederá mañana con la Etapa 1 (sin modificaciones por el momento), para la cual también ya fue autorizado el calado de las cubiertas.