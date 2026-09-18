ABC Motor
18 de septiembre de 2026 a la - 18:22

Tiago Weiler y César Cruz son los mejores del shakedown en Neualco

Automóvil de rally en acción, levantando polvo en un terreno rural polvoriento con vegetación al fondo.
Tiago Weiler y Juan José Sánchez, con este Toyota GR Yaris Rally2, destacaron en las pruebas libres oficiales del Rally de Caaguazú 2026.Gustavo Machado

Los pilotos Tiago Weiler (4x4) y César Cruz Escobar (F2) fueron los mejores del shakedown este viernes en el tramo de Neualco, en el comienzo del Rally de Caaguazú 2026, que se disputa por la sexta fecha del CNR.

Por Derlis Santacruz
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CAAGUAZÚ (Enviados especiales, Derlis Santacruz, Gustavo Machado, Pablo Pérez y Fidel Ortiz) Luego del shakedown que se cumplió en la tarde de este viernes en la zona de Neualco, sobre un tramo de 4,8 km con mucho calor y polvo, Tiago Weiler y César Cruz Escobar marcaron el “scratch” en sus respectivas categorías en el comienzo del Rally de Caaguazú 2026, que se desarrolla por la sexta fecha del Petrobras Campeonato Nacional de Rally (CNR) y en homenaje al Dr. Tito Codas.

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Weiler, ganador de la primera fecha en Colonias Unidas y que retorna a la actividad luego de una pausa por motivos de salud, junto a Juan José Sánchez en la butaca derecha del Toyota GR Yaris Rally2, en la mejor de sus tres vueltas, registró un tiempo de 3:38,58, con el cual fue el más rápido de la jornada entre los autos de la tracción integral.

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Por detrás de Tiago quedaron Migue Zaldívar -actual campeón- y Luis Allende (Škoda Fabia RS Rally2), a 1,07 segundos; y Gustavo Saba y Pablo Olmos (Toyota GR Yaris Rally2), a 1,13 segundos, en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Citroën número 54 en medio de polvo, compitiendo en rally, sin personas visibles en la imagen.
Con el siempre rendidor Citroën DS3 R3T Max, César Cruz Escobar y Jorge Arrúa sobresalieron en el shakedown de Neualco.

F2 o tracción simple

En la F2 o tracción simple, César Cruz Escobar, navegado por Jorge Arrúa, en el Citroën DS3 R3T Max, giró dos vueltas y a pesar del percance que tuvo en la primera que no pudo cerrarla, logró un crono de 4:15,30, con el cual superó por 1,72 segundos a su hermano Diego, que está copilotado por Ramiro Ayala, y por 2,06 segundos a Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz, con sendos Peugeot 208 Rally4.

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Hace instantes, en la ciudad de Caaguazú, el cielo se nubló, cayó un aguacero, la temperatura bajó considerablemente y ahora, queda pendiente dentro del cronograma oficial de la competencia la ceremonia de partida, que de no mediar inconveniente alguno, deberá arrancar a las 20:00, siempre y cuando el clima acompañe.

Etapa 1: ¿Habrán o no cambios?

La previsión meteorológica para el fin de semana era adversa, debido a la posiblidad de lluvia en la zona de influencia de la carrera. La misma finalmente llegó al quinto departamento de nuestro país y si bien la intensidad fue baja, hasta el momento, indefectiblemente deberemos aguardar las próximas horas para conocer finalmente si habrán o no cambios en la primera etapa de este sábado.

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La Etapa 1 consta de seis pruebas especiales cronometradas con tres tramos que deberían repetirse en una ocasión (Estancia Santa Lucía-Neualco, de 13 km; Neualco-Estancia Ida, de 13,6 km; y Campo Arado-Neualco, de 10,3 km), para completar 73,9 km, y tendría que arrancar a las 9:03.