ABC Motor
19 de septiembre de 2026 a la - 18:24

Migue Zaldívar toma la punta del Rally de Caaguazú tras la barrosa 1ª etapa

Coche de competición levantando barro en terreno natural mientras compite en el rally.
Así transitaron en el barro Migue Zaldívar y Luis Allende, con el Škoda Fabia RS Rally2, en la complicada primera etapa.Gustavo Machado

El piloto Migue Zaldívar, del MZ Racing, culminó la primera etapa del Rally de Caaguazú 2026 -sexta fecha del CNR, homenaje al Dr. Tito Codas- en la punta de la clasificación general tras la disputa de la barrosa 1ª etapa.

Por Derlis Santacruz
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La primera etapa del Rally de Caaguazú 2026, que se cumple por la sexta fecha del Campeonato Nacional de Rally (CNR), tuvo un complejo arranque luego de que la lluvia en la previa motivara, por un lado, el atraso del inicio de la jornada (en dos ocasiones), y por otro, la cancelación de una de las tres pruebas especiales que estaban previstas para este sábado en la zona de Neualco.

Lea más: Inicio de la Etapa 1 del Rally de Caaguazú 2026 es postergado por dos horas

En tales condiciones, solamente se corrieron dos tramos, con una repetición (Neualco-Estancia Ida, de 13,6 km; y Campo Arado-Neualco, de 10,3 km), para completar 4PE y 47,9 km cronometrados, tras los cuales Migue Zaldívar, navegado por Luis Allende, en el Škoda Fabia RS Rally2, fue el más rápido luego de marcar el “scratch” en tres de las cuatro pruebas especiales que se disputaron, para tomar la punta provisional de la competencia.

Migue, campeón vigente de la modalidad, superó por 12,6 segundos a Alejandro y Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2), líderes de la tabla de posiciones del campeonato y que ganaron un tramo este sábado; y por 26,3 segundos, a Bruno Llano -quien debuta en un GR Yaris- y Leonardo Suaya, ambas tripulaciones del Toyota Gazoo Racing Paraguay y que finalizaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Cuarto fue Fabrizio Galanti, con otro GR Yaris del TGRPy, y quinto Matías Domínguez, al mando de un Volkswagen Polo GTI R5, del DTA Rally Team, completando el top 5 de la clasificación general. Tanto Gustavo Saba como Tiago Weiler, grandes animadores del certamen nacional, se despidieron tempraneramente de la carrera en el primer tramo debido a leves fuera de pista, ambos a bordo de un Toyota GR Yaris Rally2.

Arturo Ortiz domina la F2 o tracción simple

En lo que respecta a la F2 o tracción simple, Arturo Ortiz, copilotado por Víctor “Figu” Aguilera, en el novísimo Lancia Ypsilon Rally4 HF Integrale, del Saba Competición, destacó en esta durísima Etapa 1, en la cual predominaron el agua y el barro, y es el líder provisional.

En la imagen se observa un vehículo todoterreno, claramente utilizado en una competición de rally. El auto, parcialmente cubierto de barro, tiene el número 89 visible en su lateral. Se encuentra en un terreno fangoso, característico de un circuito de rally, rodeado por vegetación de caña de azúcar. No hay personas visibles en la imagen que sean reconocibles como figuras públicas. El ambiente es exterior y parece ser un circuito rural donde se lleva a cabo una carrera. Al fondo, se pueden distinguir vehículos estacionados, junto con personas en el área de espectadores, aunque no se pueden identificar claramente sus características. No hay elementos visuales que indiquen la presencia de un equipo de fútbol, ni lugares icónicos o estadios en la imagen. La acción principal es el vehículo competidor moviéndose por el terreno barroso.
Arturo Ortiz y Víctor "Figu" Aguilera hacen su paso, con el Lancia Ypsilon Rally4 HF Integrale, por un retome lleno de barro.

Noticia en desarrollo