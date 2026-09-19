Migue Zaldívar toma la punta del Rally de Caaguazú tras la barrosa 1ª etapa

La primera etapa del Rally de Caaguazú 2026, que se cumple por la sexta fecha del Campeonato Nacional de Rally (CNR), tuvo un complejo arranque luego de que la lluvia en la previa motivara, por un lado, el atraso del inicio de la jornada (en dos ocasiones), y por otro, la cancelación de una de las tres pruebas especiales que estaban previstas para este sábado en la zona de Neualco.

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En tales condiciones, solamente se corrieron dos tramos, con una repetición (Neualco-Estancia Ida, de 13,6 km; y Campo Arado-Neualco, de 10,3 km), para completar 4PE y 47,9 km cronometrados, tras los cuales Migue Zaldívar, navegado por Luis Allende, en el Škoda Fabia RS Rally2, fue el más rápido luego de marcar el “scratch” en tres de las cuatro pruebas especiales que se disputaron, para tomar la punta provisional de la competencia.

Migue, campeón vigente de la modalidad, superó por 12,6 segundos a Alejandro y Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2), líderes de la tabla de posiciones del campeonato y que ganaron un tramo este sábado; y por 26,3 segundos, a Bruno Llano -quien debuta en un GR Yaris- y Leonardo Suaya, ambas tripulaciones del Toyota Gazoo Racing Paraguay y que finalizaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Cuarto fue Fabrizio Galanti, con otro GR Yaris del TGRPy, y quinto Matías Domínguez, al mando de un Volkswagen Polo GTI R5, del DTA Rally Team, completando el top 5 de la clasificación general. Tanto Gustavo Saba como Tiago Weiler, grandes animadores del certamen nacional, se despidieron tempraneramente de la carrera en el primer tramo debido a leves fuera de pista, ambos a bordo de un Toyota GR Yaris Rally2.

Arturo Ortiz domina la F2 o tracción simple

En lo que respecta a la F2 o tracción simple, Arturo Ortiz, copilotado por Víctor “Figu” Aguilera, en el novísimo Lancia Ypsilon Rally4 HF Integrale, del Saba Competición, destacó en esta durísima Etapa 1, en la cual predominaron el agua y el barro, y es el líder provisional.

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