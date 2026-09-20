ABC Motor
20 de septiembre de 2026 a la - 18:48

Sebastián Galeano queda muy cerca de conseguir el cupo al Mundial de Karting

Sebastián Galeano logró tener una destacada actuación en el vecino país pero, una penalización lo sacó del principal objetivo de llegar a Portugal.
Sebastián Galeano logró tener una destacada actuación en el vecino país pero, una penalización lo sacó del principal objetivo de llegar a Portugal.Seba Galeano Prensa

El piloto paraguayo Sebastián Galeano compitió este fin de semana en la Final de la Rotax Max Challenge Argentina; en la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, y quedó muy cerca de conseguir el cupo –de la categoría Junior– al Mundial de Karting que se llevará a cabo en Portugal.

Por Derlis Santacruz
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La competencia, que tuvo a nuestro compatriota Sebastián Galeano como uno de los principales protagonistas del fin de semana, se disputó sobre tres finales en las que se pusieron en juego una plaza para la RMC Grands Finals 2026, algo así como el Mundial de Rotax, que se celebrará en Portimão, Portugal, entre el 7 y el 14 de noviembre, respectivamente.

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Para lograr dicho pase, Galeano tenía que acumular la mayor cantidad de puntos, luego de la sumatoria de los que ya trae desde una tabla anual de Handicaps, más los que podía cosechar este fin de semana. Para la ocasión, cuatro pilotos llegaron empatados y lideraban esta tabla, uno de ellos era Seba, y los otros eran argentinos.

El piloto paraguayo de karting, Sebastián Galeano, dejó bien en alto el nombre de Paraguay en la República Argentina.
El piloto paraguayo de karting, Sebastián Galeano, dejó bien en alto el nombre de Paraguay en la República Argentina.

Después de los entrenamientos, en los que Seba se fue adaptando al trazado, mejorando vuelta a vuelta, y la clasificación; que ordenó la grilla de partida para las carreras finales 1 y 2, Galeano culminó en la primera final tras una gran batalla y , en la segunda final, después de una reñida tanda, pero el ganador de la misma fue penalizado y así heredó el primer lugar, resultado con el cual quedó en una inmejorable posición para obtener el cupo a Portugal, en la última final.

Las carreras de la categoría Junior, en la RMC Argentina, son las más disputadas, reñidas y ásperas, como se ve en la imagen.
Las carreras de la categoría Junior, en la RMC Argentina, son las más disputadas, reñidas y ásperas, como se ve en la imagen.

En la carrera final, que tuvo su propia qualy y en la que el paraguayó clasificó 7°, el mismo cruzó la meta en el tercer lugar y sumó los puntos necesarios para acceder al mencionado cupo pero, lastimosamente fue penalizado también, cayó en el clasificador y lo logrado en pista cambió, no solo en el resultado final sino también en los puntajes del certamen y así, quedó muy cerca de ser nuestro representante en Portimão, lo que no se dió pese al superlativo rendimiento que demostró en pista durante el fin de semana.