El Rally de las Princesas se prepara para una nueva edición en el Octubre Rosa

Esta edición del Rally de las Princesas adquiere un significado especial al desarrollarse en el Octubre Rosa, mes dedicado mundialmente a la concienciación sobre el cáncer de mama. De esta manera, la tradicional propuesta del CVAP suma a la pasión por los vehículos antiguos y clásicos un mensaje de prevención, concienciación y acompañamiento a las mujeres.

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La competencia se disputará el sábado 3 de octubre en San Bernardino. Las actividades comenzarán a las 8:00 con las verificaciones técnica y administrativa en la estación de servicios Petrobras Reloj Solar, seguidas de la reunión de pilotos, mientras que la largada del primer vehículo está prevista para las 9:00.

En paralelo, la 3ª fecha de la Clase A dará continuidad a su calendario deportivo, sumando además la presencia de invitados para completar una jornada que reunirá competencia, camaradería y pasión por el automovilismo histórico.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y permanecerán habilitadas hasta el jueves 1 de octubre, hasta a las 16:00.

Con esta nueva cita, el CVAP vuelve a poner sus clásicos en movimiento, esta vez acompañando también un mensaje que trasciende la competencia: la importancia de la prevención, el cuidado y la concienciación durante el mes del Octubre Rosa.

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Se invita a la ciudadanía a acercarse desde tempranas horas a la estación de servicios Petrobras Reloj Solar, para acompañar la largada y disfrutar de cerca de los vehículos antiguos y clásicos que serán protagonistas de esta nueva jornada, una oportunidad para compartir en familia, disfrutar de estas verdaderas joyas sobre ruedas y acompañar, en el mes del Octubre Rosa.