ABC Motor
21 de septiembre de 2026 a la - 20:11

El Rally de las Princesas se prepara para una nueva edición en el Octubre Rosa

El Rally de las Princesas 2026 ya genera gran expectativa entre los aficionados.
El Rally de las Princesas 2026 ya genera gran expectativa entre los aficionados.CVAP Prensa

El Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP) realizó el pasado martes el lanzamiento oficial de una nueva jornada deportiva que tendrá como gran protagonista al Rally de las Princesas, acompañado por la 3ª fecha de la Clase A y la participación de tripulaciones invitadas.

Por Derlis Santacruz
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Esta edición del Rally de las Princesas adquiere un significado especial al desarrollarse en el Octubre Rosa, mes dedicado mundialmente a la concienciación sobre el cáncer de mama. De esta manera, la tradicional propuesta del CVAP suma a la pasión por los vehículos antiguos y clásicos un mensaje de prevención, concienciación y acompañamiento a las mujeres.

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La competencia se disputará el sábado 3 de octubre en San Bernardino. Las actividades comenzarán a las 8:00 con las verificaciones técnica y administrativa en la estación de servicios Petrobras Reloj Solar, seguidas de la reunión de pilotos, mientras que la largada del primer vehículo está prevista para las 9:00.

En paralelo, la 3ª fecha de la Clase A dará continuidad a su calendario deportivo, sumando además la presencia de invitados para completar una jornada que reunirá competencia, camaradería y pasión por el automovilismo histórico.

Momento exacto del lanzamiento oficial del Rally de las Princesas 2026.
Momento exacto del lanzamiento oficial del Rally de las Princesas 2026.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y permanecerán habilitadas hasta el jueves 1 de octubre, hasta a las 16:00.

Con esta nueva cita, el CVAP vuelve a poner sus clásicos en movimiento, esta vez acompañando también un mensaje que trasciende la competencia: la importancia de la prevención, el cuidado y la concienciación durante el mes del Octubre Rosa.

Llega una nueva edición del Rally de las Princesas, fiesta motor a la que todos están invitados.
Llega una nueva edición del Rally de las Princesas, fiesta motor a la que todos están invitados.

Se invita a la ciudadanía a acercarse desde tempranas horas a la estación de servicios Petrobras Reloj Solar, para acompañar la largada y disfrutar de cerca de los vehículos antiguos y clásicos que serán protagonistas de esta nueva jornada, una oportunidad para compartir en familia, disfrutar de estas verdaderas joyas sobre ruedas y acompañar, en el mes del Octubre Rosa.