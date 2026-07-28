Karting-RMC: El paraguayo Nelson Segovia brilla también en Uruguay

De esta manera, Nelson Segovia consolidó su crecimiento deportivo y demuestró que los buenos resultados obtenidos en Brasil también se trasladaron al escenario donde en octubre se disputará la RMC International Trophy South America, clasificatorio para la Rotax Max Challenge Grand Finals, que este año se celebrará en Portimão, Portugal.

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Nelson compitió en dos categorías

En la Mini Max, categoría en la que realizó su debut oficial, clasificó en una excelente tercera posición (P3). Durante la primera carrera protagonizó una intensa lucha por la victoria y marchaba en la segunda posición, cuando una falla mecánica provocó que su kart quedara sin frenos, obligándolo a abandonar la competencia.

Lejos de desanimarse, el joven piloto paraguayo tuvo una notable remontada en la segunda carrera. Al tener que largar desde la última posición como consecuencia del abandono del día anterior, logró avanzar hasta finalizar en un destacado tercer puesto (P3). Si bien la suma de ambas carreras lo ubicó en la séptima posición (P7) de la fecha, su desempeño dejó en evidencia el excelente nivel competitivo alcanzado.

Antes de la falla mecánica, Nelson se encontraba luchando por la victoria en la primera carrera y, al día siguiente, se recuperó desde el último lugar hasta el tercer puesto, demostrando el ritmo y la competitividad necesarios para pelear por los primeros lugares de cara al Campeonato Sudamericano Rotax de octubre, que se cumplirá en este mismo circuito.

En la categoría Cadete, Segovia también mostró un nivel sobresaliente. Luego de clasificar tercero (P3), obtuvo la victoria en la primera carrera y finalizó tercero (P3) en la segunda. La suma de ambos resultados le permitió consagrarse ganador de la fecha en la categoría Cadete.

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Asimismo, nuestro compatriota fue el ganador de la clasificación Rookie de la categoría Cadete, un campeonato paralelo que premia a los pilotos debutantes, completando así un fin de semana altamente exitoso en Mercedes.

Los resultados obtenidos en Mercedes confirman la rápida adaptación de Nelson al circuito que será sede del Campeonato Sudamericano Rotax y refuerza la confianza de su equipo de cara a la competencia más importante del año, en la que buscará representar al Paraguay en la lucha por un lugar en la Rotax Max Challenge Grand Finals.