ABC Motor
26 de septiembre de 2026 a la - 19:03

El TACPy abre caminos en el infierno verde para el 51° Transchaco Rally

Esta camioneta, al mando de Édgar Molas, encabeza la caravana del TACPy que transita buscando los mejores caminos posibles para el TCR51.
Esta camioneta, al mando de Édgar Molas, encabeza la caravana del TACPy que transita buscando los mejores caminos posibles para el TCR51.Nicolás Ermakoff

Integrantes y colaboradores de la Comisión Deportiva del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), encabezada por su presidente, Édgar Molas, ya se encuentran en la región Occidental recorriendo los posibles tramos que conformarán la 51ª edición del Petrobras Transchaco Rally.

Por Derlis Santacruz
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El Transchaco Rally 2026, que corresponderá a la séptima y última fecha del Petrobras Campeonato Nacional de Rally (CNR), arrancará con la clasificación el domingo 25 de octubre en el Autódromo Víctor Rubén Dumot (VRD) de Capiatá. En tanto, las tres etapas en la región Occidental se disputarán el viernes 30 y el sábado 31 de octubre, cerrando el domingo 1 de noviembre, respectivamente.

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Así se ve, desde adentro de los móviles, una picada cerrada del TCR.
Así se ve, desde adentro de los móviles, una picada cerrada del TCR.

Una comitiva del TACPy, liderada por Édgar Molas, ya recorrió varios de los posibles tramos que serán utilizados en la quincuagésima primera edición de la tradicional e histórica prueba chaqueña, la cual no presentará mayores cambios en su diagrama final en comparación con el año pasado. Las pruebas especiales ubicadas en los alrededores de Mariscal Estigarribia —ciudad epicentro de la competencia— fueron las primeras en ser inspeccionadas, como el tramo que va desde el Aeropuerto Mariscal hasta Ocho Cué, además de otras picadas que se encuentran bastante cerradas por la vegetación y por las cuales transcurre habitualmente la primera etapa del rally.

Integrantes y colaboradores de la Comisión Deportiva del TACPy durante la recorrida en territorio chaqueño.
Integrantes y colaboradores de la Comisión Deportiva del TACPy durante la recorrida en territorio chaqueño.

Posteriormente, el rumbo marcó el noreste y el grupo también pasó por la Línea Fronteriza con Bolivia, Pozo Indio, Picada 40 e Infante Rivarola, entre otros sectores que forman parte de la siempre temida segunda etapa, la cual podría iniciar en esta zona con dirección al sur. Según se pudo apreciar en los videos y las fotos, el piso continúa firme, con algunos sectores de talcales, pero la sequía es más que evidente ante la falta de lluvias.

Muchas zonas de pastizales secos se pudieron apreciar durante la recorrida.
Muchas zonas de pastizales secos se pudieron apreciar durante la recorrida.

La recorrida proseguirá en los próximos días con los probables tramos de la tercera etapa, a la espera de conocer el itinerario oficial y final de la 51ª edición del Petrobras Transchaco Rally, cuyo lanzamiento se realizará en los próximos días. Para esta competencia ya se dieron a conocer algunas novedades, entre ellas, que al final de la primera etapa se disputará una prueba superespecial en la zona de Mariscal Estigarribia.

Así se ve hoy día uno de los tramos por el cual transitaran las máquinas en el TCR51.
Así se ve hoy día uno de los tramos por el cual transitaran las máquinas en el TCR51.

Cabe recordar que, según los comunicados oficiales publicados por la organización, el TACPy, las categorías Históricos y Camionetas ya fueron habilitadas para formar parte de la carrera en suelo chaqueño. Por otro lado, está inhabilitada cualquier forma de pruebas libres con vehículos de competición en el Chaco paraguayo —especialmente en zonas de influencia de ediciones anteriores—, bajo pena de sanciones a ser determinadas por el Comité Organizador.