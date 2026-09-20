Migue Zaldívar retorna a la senda del triunfo en el Rally de Caaguazú 2026

El Petrobras Rally de Caaguazú 2026, alterado totalmente por la inclemencia del tiempo (lluvia en la previa) con varios cambios en su itinerario inicial, llegó a su fin este domingo y Migue Zaldívar, vigente monarca del Campeonato Nacional de Rally (CNR) y cuya última victoria fue en el Rally de San Pedro, el pasado mes de mayo, fue el indiscutible vencedor tras un fin de semana en el que mantuvo tanto un gran ritmo en la punta de la carrera como las diferencias finales a su favor.

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Migue, navegado por el argentino Luis Allende, en el Škoda Fabia RS Rally2, del MZ Racing, ganó un solo tramo este domingo, manejó la brecha con la que contaba y quedó a 10,4 segundos de sus inmediatos perseguidores, Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2, del Toyota Gazoo Racing Paraguay), líderes del certamen, quienes marcaron el “scratch” en las tres pruebas especiales cronometradas restantes de este domingo, incluida la Power Stage, en la que también se suman puntos extras, y asediaron hasta la bandera a cuadros.

Bruno Llano -quien manejó por primera vez un GR Yaris- y Leonardo Suaya, del mismo equipo TGRPy, completaron el podio de la clasificación general, a 1:03,4 de la punta, demostrando un superlativo nivel en las ocho pruebas especiales que finalmente se pudieron disputar entre este sábado y domingo, durante las dos etapas que sufrieron recortes en la cantidad de PE y en el kilometraje final.

Fabrizio Galanti (Toyota GR Yaris Rally2), también del TGRPy, y Matías Domínguez (Volkswagen Polo GTI R5), del DTA Rally Team, ambos de buena regularidad, completaron el top 5 del evento que se llevó a cabo en el quinto departamento de nuestro país con muchas vicisitudes, pero que las supieron capear el Centro Paraguayo de Volantes (CPV), el Centro Caaguaceño de Volantes (CCV) y el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), entes encargados de la organización y fiscalización de la competencia.

Cabe recordar que en Colonias Unidas el ganador fue Tiago Weiler; en Paraguarí, Alejandro Galanti; en San Pedro, Migue Zaldívar; en el Guairá, Fau Zaldívar; en Cordillera, Gustavo Saba y ahora, en Caaguazú, nuevamente Migue Zaldívar. De esta manera, y tras los resultados en Caaguazú, la séptima y última fecha del CNR, el TCR51; tal y como aconteciera la pasada temporada 2025, definirá al Campeón Nacional de Rally 2026 en lo que sin lugar a dudas, será un apasionante final en la Región Occidental, con puntaje doble y con muchísimas emociones en busca de la tan anhelada gloria.

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F2: Diego Cruz Escobar, en lo más alto del podio

Gran definición en la F2 o tracción simple entre Arturo Ortiz y Diego Cruz Escobar. Ortiz, copilotado por Víctor “Figu” Aguilera en el Lancia Ypsilon Rally4 HF Integrale, del Saba Competición, dominó la Etapa 1 del Rally de Caaguazú 2026 y gran parte de la Etapa 2, hasta que en el penúltimo tramo y a falta de la Power Stage, se rompió la homocinética de su auto y se despidió de la victoria.

Y Cruz Escobar, quien estuvo acompañado por Ramiro Ayala en la butaca derecha del Peugeot 208 Rally4, del Dimo Cabal Rally Team, empezó a recortar las distancias en el primer rulo de este domingo y finalmente, terminó heredando la primera plaza de manos de Ortiz (que fue el más rápido en un sólo tramo e Iván Wasmosy, en otro/la PWS), y no la soltó hasta cruzar la bandera a cuadros, ganando dos de los cuatro tramos que se corrieron para subir a lo más alto del podio.

Completaron los otros dos escalones, Gianluca y Ricardo Laterra (Toyota Etios), del GL Rally Team, y Luis Franco y Martín Rodríguez, quienes debutaron con el Peugeot 208 Rally4, del Pochi Rally Team, en un fin de semana que fue sumamente complicado, por el barro, para los protagonistas de los autos de tracción delantera. Beto Ramírez (Toyota Etios), del Petrobras Rally Team, y Nico Baeza (Honda Civic Type R EP3), del Baeza Competición, completaron el top 5.

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