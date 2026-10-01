Fau Zaldívar arranca en el cuarto puesto del Rally de Italia

Nuestro compatriota Fau Zaldívar, de 25 años —quien fue 7° en el shakedown llevado a cabo este jueves en Monte Baranta (3,2 km) tras una sola vuelta—, marcó el cuarto mejor tiempo de la categoría WRC2 en la SSS1 Ittiri Arena Show (2,2 km) con un registro de 2:07.6, ubicándose en esa misma posición en la clasificación provisional de la prueba.

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Fau, navegado por su habitual copiloto, el ítalo-argentino Marcelo der Ohannesian, en el Škoda Fabia RS Rally2, quedó a 1,6 segundos del primero, el finlandés Teemu Suninen (Toyota GR Yaris Rally2), que lidera la WRC2 cumplida la primera prueba especial cronometrada.

“Rally en marcha. Logramos el 4° tiempo más rápido en la SSS Ittiri Arena Show. Es un buen arranque pero sabemos que el rally es largo. Vamos a dar lo mejor como siempre y, sobre todo, disfrutar del último WRC del año", expresó Zaldívar a través de sus redes sociales.

La competencia continuará mañana viernes con la disputa de seis pruebas especiales y un recorrido total de 119,6 kilómetros. La jornada se pondrá en marcha a las 8:01 (hora local), 3:01 de nuestro país, en el tramo denominado Tula-Erula 1.