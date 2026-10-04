El Petrobras Transchaco Rally 2026 será lanzado oficialmente este miércoles

Después de la recorrida que realizó días atrás la Comisión Deportiva del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy) en suelo chaqueño, cada vez falta menos para que se ponga en marcha la 51ª edición del Petrobras Transchaco Rally, evento que corresponderá a la séptima y última fecha del Campeonato Nacional de Rally (CNR).

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El itinerario, la cantidad de pruebas especiales, el kilometraje y los horarios de la tradicional competencia que iniciará tanto con la largada ceremonial el sábado 24 de octubre, con escenario a confirmar, como con la prueba de clasificación el domingo 25 de octubre, en el Autódromo VRD de Capiatá, y finalizará con las tres etapas el viernes 30, sábado 31 de octubre y 1 de noviembre, en la región Occidental, se darán a conocer este miércoles en el lanzamiento oficial que se realizará en el Salón Choferes del Chaco del TACPy, sito en 25 de Mayo y Brasil, a partir de las 20:00.

En cuanto a los tramos que formarán parte del TCR51, los mismos no distarán mucho de los que fueron utilizados el año pasado, teniendo nuevamente a la ciudad de Mariscal Estigarribia como cabecera de la carrera, con sus pruebas especiales cercanas al casco urbano que serán nuevamente todo un desafío para los competidores.

Incluso, entre una de las principales novedades que adelantó la organización para esta edición, será la inclusión de una prueba superespecial de 7 kilómetros aproximadamente, que se disputará en la mencionada ciudad epicentro al cierre de la primera etapa del viernes. Otra, será que la segunda etapa del sábado, estaría arrancando en la zona de la Línea Fronteriza con Bolivia, a lo que suma la presencia de las categorías Históricos y Camionetas, que ya fueron habilitadas en su respectivo momento por la Comisión Deportiva del TACPy, que le darán un toque diferente al gran espectáculo que se vivirá en territorio chaqueño.

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Cabe recordar igualmente que, el título de Campeón Nacional de Rally -tanto en la tracción integral y simple como en casi todas las categorías y clases del certamen- estará en juego durante la disputa de esta nueva edición, tal y como aconteciera en el 2025.