Piloto de Fórmula 1 completa en bici más de 400 km entre Sepang y Singapur

El miércoles por la tarde, en la aplicación Strava de seguimiento de deportistas y en otras redes sociales, este piloto y ciclista consumado Valtteri Bottas, de 37 años, publicó el recorrido y unos videos de la última etapa de 40 km entre Johor Bahru (frontera Malasia-Singapur) y el exclusivo paseo marítimo de la ciudad-Estado, donde recibió un diploma por los 419,67 kilómetros recorridos desde la noche del día 4 hasta la tarde del 7 de octubre.

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“Sí, estoy pedaleando hasta Singapur por caminos de tierra menos concurridos. ¡Nos vemos allí!”, había publicado Bottas en sus redes sociales, un mensaje acompañado de vídeos y fotos suyas sobre su bicicleta de gravel, circulando por pistas, senderos y carreteras asfaltadas entre Sepang (a 60 kilómetros al sur de Kuala Lumpur) y la frontera con Singapur, en el extremo sur de Malasia.

El piloto había rodado el domingo por la noche de Sepang a Port Dickson, 56 km en algo más de dos horas. El segundo día, pedaleó cerca de 162 km en 5 horas 45 minutos, a una velocidad media de 28 km/h. El martes, había recorrido la misma distancia en un cuarto de hora menos.

El viaje no podía concluir más allá de la noche del miércoles porque Bottas, como todos los demás pilotos, tiene la obligación de participar en la jornada de medios con entrevistas y conferencia de prensa el jueves. Cadillac indicó a la AFP que se trata de una “actividad privada”.

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Yea I’m riding to Singapore 🚲



On the gravel roads less travelled with my new @canyon_bikes Grail CFR.



See you there 🇸🇬 pic.twitter.com/jFKZCM6Vnq — Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) October 5, 2026

El GP urbano de Singapur, que se disputa de noche y cuyos primeros entrenamientos comienzan el viernes, se corre generalmente con tasas de humedad de entre el 80% y el 90% y temperaturas que superan los 30°C.

En Malasia, que el pasado fin de semana acogió el GP de Baréin, los pilotos salieron con una hora y media de retraso debido a un enorme aguacero monzónico. Bottas se salió de pista y abandonó en la vuelta 9, por lo que pidió “disculpas” a Cadillac, la nueva escudería estadounidense del paddock, que no ha sumado ningún punto este año, ni con el finlandés ni con el mexicano “Checo” Pérez.

Bottas corre en F1 desde 2013, ha logrado diez victorias y 67 podios y ha sido dos veces subcampeón del mundo, en 2019 y 2020 con Mercedes, junto al británico Lewis Hamilton.

Ciclista destacado, participó en el Mundial degravel (especialidad que combina la ruta con las pistas sin asfaltar) en 2024 en Bélgica, y su pareja es la ciclista profesional australiana Tiffany Cromwell.