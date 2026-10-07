Sanción de al menos 10 puestos en parrilla para Russell en GP de Singapur

Esto reduce aún más las ya escasas opciones de título del británico George Russell, que está a 84 puntos de su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli, antes de la cita de este fin de semana en el circuito urbano de Marina Bay.

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Russell no finalizó el Gran Premio de Baréin, desplazado el pasado fin de semana a Malasia por la guerra del Golfo, luego de que su Mercedes se quedase parado en la pista a cinco vueltas para el final.

“George tiene la dificultad añadida de una penalización por la unidad de potencia, lo que significa que partirá desde el fondo de la parrilla a raíz de la avería del motor en Malasia”, afirmó en un comunicado el jefe de Mercedes, el austriaco Toto Wolff. “Es particularmente frustrante (...) pero, lamentablemente, forma parte del deporte”, agregó.

Los complejos reglamentos de la F1 y de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) contemplan cada año un cupo de mejoras y cambios de piezas de los motores híbridos eléctricos y térmicos.

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Cuando se supera este límite, la escudería recibe una penalización de al menos diez posiciones en la parrilla de salida, dependiendo de qué componentes se tienen que cambiar.

Mercedes aún tenía derecho a un cambio de motor, pero la rotura sufrida en el circuito malasio de Sepang le obliga a adelantar esta modificación.

Russell, de 28 años, estaba al principio de temporada ante la gran oportunidad de luchar por el título mundial, pero durante el año se ha visto superado claramente por el joven Antonelli (20 años).

La penalización en la parrilla de Russell solo se aplica para el Gran Premio del domingo y no para la carrera esprint del sábado.