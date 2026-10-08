ABC Motor
08 de octubre de 2026 a la - 17:14

El Rally de las Princesas celebró una jornada de automovilismo y concienciación

Stefania Grassi y Verónica Caballero (Peugeot 504 de 1977) se adjudicaron la victoria en el Rally de las Princesas.
Stefania Grassi y Verónica Caballero (Peugeot 504 de 1977) se adjudicaron la victoria en el Rally de las Princesas. CVAP, Prensa

El Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP) llevó adelante una nueva edición del Rally de las Princesas, junto con la 3ª fecha de la Clase A y la categoría Invitados, reuniendo a tripulaciones y vehículos clásicos y antiguos en una jornada marcada por la regularidad, la camaradería y la pasión por el automovilismo.

Por Derlis Santacruz
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Enmarcado en el Octubre Rosa, mes de concienciación sobre la lucha contra el cáncer de mama, el Rally de las Princesas tuvo nuevamente un significado especial, sumando a la competencia un mensaje de prevención y cuidado de la salud, al tiempo de destacar el protagonismo femenino dentro del automovilismo histórico.

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En lo deportivo, el Rally de las Princesas tuvo como ganadoras a Stefania Grassi y Verónica Caballero, a bordo de un Peugeot 504 de 1977, quienes se quedaron con el primer lugar de la competencia.

La dupla compuesta por Stefania Grassi y Verónica Caballero, en el Peugeot 504 de 1977, destacó ampliamente en el Rally de las Princesas.
La dupla compuesta por Stefania Grassi y Verónica Caballero, en el Peugeot 504 de 1977, destacó ampliamente en el Rally de las Princesas.

En la 3ª fecha de la Clase A, Sebastián Grassi y Guillermo Salsamendi, al mando de un Ford A de 1928, alcanzaron el primer puesto. La jornada tuvo además un significado especial para Sebastián Grassi, quien debutó como piloto y lo hizo obteniendo la victoria en la categoría.

Sebastián Grassi y Guillermo Salsamendi se alzaron con el triunfo en la Clase A.
Sebastián Grassi y Guillermo Salsamendi se alzaron con el triunfo en la Clase A.

Por su parte, en la categoría Invitados, Javier Meza y Bernardo Meza, con un Alfa Romeo GT de 1969, obtuvieron el primer lugar. La jornada volvió a conjugar historia, precisión y camaradería, reafirmando el compromiso del CVAP con la preservación y puesta en valor del patrimonio automotor y sumando, a través del Rally de las Princesas, un mensaje de concienciación y prevención en el marco del Octubre Rosa.

Las mujeres marcaron una notoria presencia en este evento del CVAP.
Las mujeres marcaron una notoria presencia en este evento del CVAP.