El Rally de las Princesas celebró una jornada de automovilismo y concienciación

Enmarcado en el Octubre Rosa, mes de concienciación sobre la lucha contra el cáncer de mama, el Rally de las Princesas tuvo nuevamente un significado especial, sumando a la competencia un mensaje de prevención y cuidado de la salud, al tiempo de destacar el protagonismo femenino dentro del automovilismo histórico.

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En lo deportivo, el Rally de las Princesas tuvo como ganadoras a Stefania Grassi y Verónica Caballero, a bordo de un Peugeot 504 de 1977, quienes se quedaron con el primer lugar de la competencia.

En la 3ª fecha de la Clase A, Sebastián Grassi y Guillermo Salsamendi, al mando de un Ford A de 1928, alcanzaron el primer puesto. La jornada tuvo además un significado especial para Sebastián Grassi, quien debutó como piloto y lo hizo obteniendo la victoria en la categoría.

Por su parte, en la categoría Invitados, Javier Meza y Bernardo Meza, con un Alfa Romeo GT de 1969, obtuvieron el primer lugar. La jornada volvió a conjugar historia, precisión y camaradería, reafirmando el compromiso del CVAP con la preservación y puesta en valor del patrimonio automotor y sumando, a través del Rally de las Princesas, un mensaje de concienciación y prevención en el marco del Octubre Rosa.