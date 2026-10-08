Oliver Cuevas competirá en la categoría Moto4 Latin Cup

Oliver Cuevas, de 14 años, fue beneficiado con este cupo tras asegurarse el vicecampeonato de la categoría Moto Mini en Brasil de la presente temporada 2026.

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Dos pilotos paraguayos compartirán grilla en una fecha histórica.

Este año culmina de la mejor manera posible para el equipo Superbike Paraguay. Fue un año histórico por la presencia de Nicolás Torrez en la Moto 4 Latin Cup (categoría de formación de MotoGP) y finaliza con la presencia de dos paraguayos en la misma grilla internacional, ya que Oliver Cuevas también se suma al certamen en lo que será un memorable cierre.

Además, será la primera vez que todos los pilotos del equipo Superbike Paraguay se encuentren en competencia en el mismo circuito, ya que, en coincidencia con la Moto4 Latin Cup, se disputará también la Moto 1000 GP y la Yamaha bLU cRU, con la presencia de Pedro Valiente, Fabrizio Almirón y Hassen David. Los cinco pilotos (Nico Torrez y Oliver Cuevas) compartirán circuito, en un fin de semana que será inolvidable y que refleja el dulce momento que vive la moto velocidad de Paraguay.

Oli Cuevas cerró su participación en el Trofeo Ohvale, Moto Mini, el fin de semana pasado en Itajubá, Minas Gerais (Brasil), coronándose como el vicecampeón de la categoría. Tras la obtención del subcampeonato, fue informado sobre un premio adicional: el cupo para su primera experiencia en la Moto4 Latin Cup, en la gran final del campeonato.

El cierre del certamen en el circuito de Goiânia, que además será escenario de la categoría MotoGP, será un enorme paso para Cuevas en su incipiente carrera deportiva, soñando con llegar a la máxima categoría.

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El equipo completo se prepara para una cita internacional inolvidable, pero en la previa tienen la disputa de la 7ª fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad, organizado por la Asociación de Moto Velocidad del Paraguay (AMVP), en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, que en principio estaba prevista para este fin de semana pero, por las condiciones meteorológicas adversas, fue postergada para el 28 de noviembre (fecha de recuperación). No obstante, volverán a la pista en la octava jornada del certamen, que se llevará a cabo antes, es decir, el 21 del mismo mes.