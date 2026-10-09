ABC Motor
09 de octubre de 2026 a la - 12:59

Rally del Chaco: Quiénes son las primeras tripulaciones inscritas para la carrera

El Hyundai i20 N Rally 2 Step 2 del piloto Fau Zaldívar llegando a la rampa de Mariscal Estigarribia para empezar la Etapa 3 del Rally del Chaco 2025.
El Hyundai i20 N Rally 2 Step 2 del piloto Fau Zaldívar llegando a la rampa de Mariscal Estigarribia para empezar la Etapa 3 del Rally del Chaco 2025.Fernando Romero, ABC Color

El Rally del Chaco superó las 10 tripulaciones en el primer día del periodo de inscripciones.

Por ABC Color
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El Rally del Chaco 2026 abrió el período de inscripciones y en el primer día, la competencia más importante del automovilismo paraguayo superó las diez tripulaciones anotadas. La clasificación en el Autódromo Víctor Rubén Dumot de Capiatá será el domingo 25 de octubre, mientras que la carrera en la Región Occidental, el viernes 30, sábado 31 y domingo 1 de noviembre.

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Hasta el momento, la edición 51 del Transchaco tiene 13 autos: 8 son de la tracción integral (4x4) y 5 pertenecen a la tracción simple (4x2). Entre los primeros inscritos para la última fecha del Campeonato Nacional de Rally 2026 están Gustavo Saba, ganador en 2025 (primera vez) y Alejandro Galanti, el más vencedor con 6 triunfos, ambos con un Toyota GR Yaris Rally 2.

El Toyota GR Yaris Rally2 de Gustavo Saba durante el Rally del Chaco 2025.
El Toyota GR Yaris Rally2 de Gustavo Saba durante el Rally del Chaco 2025.

Rally del Chaco 2026: ¿Quiénes son los pilotos inscritos?

  1. Gustavo Saba-Pablo Olmos (RC2A)
  2. Gerardo Wasmosy-Germán Maune (RC2B)
  3. Alfredo Escauriza-Félix Angulo (RC2B)
  4. Alberto Guanes-Marcelo Barreto (RC5)
  5. Ricardo Escauriza-Federico García (RC2B)
  6. Gianluca Laterra-Ricardo Laterra (RC4C)
  7. Alenadro Galanti-Marcelo Toyotoshi (RC2A)
  8. Fabrizio Galanti-Tadeo Carrasco (RC2A)
  9. Rodrigo Campos-Mirko Bojanovich (RC4C)
  10. Ricardo Fretes-Jorge Modesto (RC2N)
  11. Tiago Weiler-Juan José Sánchez (RC2A)
  12. Hugo Cano-Carlos Martínez (RC4C)
  13. Víctor Ruiz Díaz-Marcelo González (RC4C)