Rally del Chaco: Quiénes son las primeras tripulaciones inscritas para la carrera

El Rally del Chaco 2026 abrió el período de inscripciones y en el primer día, la competencia más importante del automovilismo paraguayo superó las diez tripulaciones anotadas. La clasificación en el Autódromo Víctor Rubén Dumot de Capiatá será el domingo 25 de octubre, mientras que la carrera en la Región Occidental, el viernes 30, sábado 31 y domingo 1 de noviembre.

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Hasta el momento, la edición 51 del Transchaco tiene 13 autos: 8 son de la tracción integral (4x4) y 5 pertenecen a la tracción simple (4x2). Entre los primeros inscritos para la última fecha del Campeonato Nacional de Rally 2026 están Gustavo Saba, ganador en 2025 (primera vez) y Alejandro Galanti, el más vencedor con 6 triunfos, ambos con un Toyota GR Yaris Rally 2.

Rally del Chaco 2026: ¿Quiénes son los pilotos inscritos?