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ABC Motor
29 de octubre de 2026 - 13:16

Fotos: La instalación del GPS a los autos del Rally del Chaco

Los autos del Campeonato Nacional de Rally realizan la instalación del GPS en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Mariscal Estigarribia, cabecera del Rally del Chaco 2026.
Los autos del Campeonato Nacional de Rally realizan la instalación del GPS en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Mariscal Estigarribia, cabecera del Rally del Chaco 2026.Fernando Romero, ABC Color

El Touring empezó a instalar el GPS a los autos y a las Camionetas para el Rally del Chaco 2026. Los Históricos también llevarán un rastreo satelital, pero con un sistema diferente.

Por ABC Color
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El Touring y Automóvil Club Paraguayo comenzó la instalación del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) a los autos de la tracción integral, la tracción simple y a las Camionetas. Un total de 55 máquinas entre las tres categorías corren desde el viernes 30 de octubre (Etapa 1) el Rally del Chaco 2026.

Lea más: Video: Así luce la Picada Histórica a un día del Rally del Chaco

Los equipos realizan la colocación del navegador satelital en la Terminal de Omnibus de la ciudad de Mariscal Estigarribia, epicentro de la carrera más importante del automovilismo paraguayo y que este año, como en 2025 con la consagración de Migue Zaldívar, cierra el Campeonato Nacional de Rally.

Luego del montaje, los autos y las Camionetas regresan a sus respectivos talleres, ubicados en el municipio que pertenece al Departamento de Boquerón y que es conocido como el “Corazón del Chaco paraguayo”. Por su parte, los Históricos también cuentan con GPS, pero con un sistema de seguimiento distinto (por celular).

Lea más: Rally del Chaco 2026: ¿Cómo es la Etapa 1 de la carrera?

Las fotos de la instalación del GPS a los 4x4 y los 4x2 del Rally del Chaco

Los autos del Campeonato Nacional de Rally realizan la instalación del GPS en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Mariscal Estigarribia, cabecera del Rally del Chaco 2026.
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Los autos del Campeonato Nacional de Rally y las Camionetas realizan la instalación del GPS en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Mariscal Estigarribia, cabecera del Rally del Chaco 2026.
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Los autos del Campeonato Nacional de Rally y las Camionetas realizan la instalación del GPS en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Mariscal Estigarribia, cabecera del Rally del Chaco 2026.
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