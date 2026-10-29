Fotos: La instalación del GPS a los autos del Rally del Chaco

El Touring y Automóvil Club Paraguayo comenzó la instalación del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) a los autos de la tracción integral, la tracción simple y a las Camionetas. Un total de 55 máquinas entre las tres categorías corren desde el viernes 30 de octubre (Etapa 1) el Rally del Chaco 2026.

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Los equipos realizan la colocación del navegador satelital en la Terminal de Omnibus de la ciudad de Mariscal Estigarribia, epicentro de la carrera más importante del automovilismo paraguayo y que este año, como en 2025 con la consagración de Migue Zaldívar, cierra el Campeonato Nacional de Rally.

Luego del montaje, los autos y las Camionetas regresan a sus respectivos talleres, ubicados en el municipio que pertenece al Departamento de Boquerón y que es conocido como el “Corazón del Chaco paraguayo”. Por su parte, los Históricos también cuentan con GPS, pero con un sistema de seguimiento distinto (por celular).

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Las fotos de la instalación del GPS a los 4x4 y los 4x2 del Rally del Chaco