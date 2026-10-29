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ABC Motor
29 de octubre de 2026 - 12:12

Video: Así luce la Picada Histórica a un día del Rally del Chaco

El auto de recorrida de Sebastián Martínez y Alejandro Álvarez, piloto y copiloto del ARD Competición, trancados en una subida del tramo de la Picada Histórica del Rally del Chaco 2026.
El auto de recorrida de Sebastián Martínez y Alejandro Álvarez, piloto y copiloto del ARD Competición, trancados en una subida del tramo de la Picada Histórica del Rally del Chaco 2026.Gustavo Machado, ABC Color

El Rally del Chaco 2026 comienza el viernes con 7 pruebas de la Etapa 1. Te mostramos cómo está la Picada Histórica, la quinta especial del día.

Por Darío Ibarra
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El Rally del Chaco 2026 empieza el viernes 30 de octubre con la Etapa 1. La jornada tiene 7 especiales: 160,09 kilómetros cronometrados y 335,45 kilómetros de enlaces para un total de 495,54 kilómetros. El primer tramo, que abre Fau Zaldívar, ganador de la clasificación, arranca a las 07:30 en los 14,86 km de Ruta D092 Largada a La Patria.

Lea más: Los 55 autos que instalan GPS y corren todo el Rally del Chaco

De las 7 pruebas del día, te mostramos cómo está parte de la Picada Histórica, que es la PE6 y tiene 12,55 kilómetros. El trazado no tiene agua a diferencia de Cemelpa o Chucho y durante la recorrida, una camioneta y el auto de Sebastian Martínez tuvieron inconvenientes en una subida del prime, que puede significar un problema para muchas tripulaciones.

La Picada Histórica: acceso restringido y tres pasadas

La Picada Histórica, tramo cronometrado que comienza en la Ruta Transchaco, tiene restringido el acceso tanto al público como también a los auxilios de los equipos. El prime no forma parte de la Etapa 2 el sábado 31, pero sí en la decisiva Etapa 3 del domingo 1 de noviembre: es la PE18 y la PE20. Es decir, ese día, realizarán dos veces el trazado.

Lea más: Rally del Chaco 2026: ¿Cómo es la Etapa 1 de la carrera?

El auto de recorrida de Sebastián Martínez en la Histórica

El auto de recorrida de Sebastián Martínez y Alejandro Álvarez, piloto y copiloto del ARD Competición, trancados en una subida del tramo de la Picada Histórica del Rally del Chaco 2026.
El auto de recorrida de Sebastián Martínez y Alejandro Álvarez, piloto y copiloto del ARD Competición, trancados en una subida del tramo de la Picada Histórica del Rally del Chaco 2026.
El auto de recorrida de Sebastián Martínez y Alejandro Álvarez, piloto y copiloto del ARD Competición, trancados en una subida del tramo de la Picada Histórica del Rally del Chaco 2026.
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El auto de recorrida de Sebastián Martínez y Alejandro Álvarez, piloto y copiloto del ARD Competición, trancados en una subida del tramo de la Picada Histórica del Rally del Chaco 2026.
El auto de recorrida de Sebastián Martínez y Alejandro Álvarez, piloto y copiloto del ARD Competición, trancados en una subida del tramo de la Picada Histórica del Rally del Chaco 2026.
El auto de recorrida de Sebastián Martínez y Alejandro Álvarez, piloto y copiloto del ARD Competición, trancados en una subida del tramo de la Picada Histórica del Rally del Chaco 2026.
El auto de recorrida de Sebastián Martínez y Alejandro Álvarez, piloto y copiloto del ARD Competición, trancados en una subida del tramo de la Picada Histórica del Rally del Chaco 2026.
El auto de recorrida de Sebastián Martínez y Alejandro Álvarez, piloto y copiloto del ARD Competición, trancados en una subida del tramo de la Picada Histórica del Rally del Chaco 2026.
El auto de recorrida de Sebastián Martínez y Alejandro Álvarez, piloto y copiloto del ARD Competición, trancados en una subida del tramo de la Picada Histórica del Rally del Chaco 2026.
El auto de recorrida de Sebastián Martínez y Alejandro Álvarez, piloto y copiloto del ARD Competición, trancados en una subida del tramo de la Picada Histórica del Rally del Chaco 2026.
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El auto de recorrida de Sebastián Martínez y Alejandro Álvarez, piloto y copiloto del ARD Competición, trancados en una subida del tramo de la Picada Histórica del Rally del Chaco 2026.
El auto de recorrida de Sebastián Martínez y Alejandro Álvarez, piloto y copiloto del ARD Competición, trancados en una subida del tramo de la Picada Histórica del Rally del Chaco 2026.
El auto de recorrida de Sebastián Martínez y Alejandro Álvarez, piloto y copiloto del ARD Competición, trancados en una subida del tramo de la Picada Histórica del Rally del Chaco 2026.
El auto de recorrida de Sebastián Martínez y Alejandro Álvarez, piloto y copiloto del ARD Competición, trancados en una subida del tramo de la Picada Histórica del Rally del Chaco 2026.
El auto de recorrida de Sebastián Martínez y Alejandro Álvarez, piloto y copiloto del ARD Competición, trancados en una subida del tramo de la Picada Histórica del Rally del Chaco 2026.
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Así luce una subida en el tramo de la Picada Histórica del Rally del Chaco.
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