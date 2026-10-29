Video: Así luce la Picada Histórica a un día del Rally del Chaco

El Rally del Chaco 2026 empieza el viernes 30 de octubre con la Etapa 1. La jornada tiene 7 especiales: 160,09 kilómetros cronometrados y 335,45 kilómetros de enlaces para un total de 495,54 kilómetros. El primer tramo, que abre Fau Zaldívar, ganador de la clasificación, arranca a las 07:30 en los 14,86 km de Ruta D092 Largada a La Patria.

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De las 7 pruebas del día, te mostramos cómo está parte de la Picada Histórica, que es la PE6 y tiene 12,55 kilómetros. El trazado no tiene agua a diferencia de Cemelpa o Chucho y durante la recorrida, una camioneta y el auto de Sebastian Martínez tuvieron inconvenientes en una subida del prime, que puede significar un problema para muchas tripulaciones.

La Picada Histórica: acceso restringido y tres pasadas

La Picada Histórica, tramo cronometrado que comienza en la Ruta Transchaco, tiene restringido el acceso tanto al público como también a los auxilios de los equipos. El prime no forma parte de la Etapa 2 el sábado 31, pero sí en la decisiva Etapa 3 del domingo 1 de noviembre: es la PE18 y la PE20. Es decir, ese día, realizarán dos veces el trazado.

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El auto de recorrida de Sebastián Martínez en la Histórica