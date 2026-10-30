Rally del Chaco: El resumen de la victoria de Fau Zaldívar

Fau Zaldívar ganó la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026. El piloto del Skoda Fabia RS Rally2 finalizó con una ventaja de 15,78 segundos sobre Alejandro Galanti.

El resumen de la Etapa 1 del Rally del Chaco

15:30 La clasificación de la F2 en el Rally del Chaco tras la PE8

Iván Wasmosy Carlos Bogado +12,49 Gianluca Laterra +23,35 Diego Cruz +44,71 Raúl Franco +1:20,57 César Cruz +2:36,83 Orlando Benítez +5:03,45 Nicolás Baeza +8:49,07 Luis María Gómez +12:13,76 Arnaldo Duarte +22:06,82 Sebastián Martínez +23:20,26 Riyosuke Shima +27:06,12 Luis Silguero +28:46,42 Agustín Medina +29:13,67 Hernán Arguello +29:59,73 Ceferino Ledesma +35:02,60 Nelson Rolón +35:47,24 Alberto Guanes +38:46,24 Manuel Giménez +43:16,85 Víctor Escobar +53:56,53 Hugo Cano +2:55:21,96

15:00 Fau: “Estamos cumpliendo con nuestros objetivos”

Fau Zaldívar finalizó la Etapa 1 en el primer lugar de la clasificación general del Rally del Chaco 2026. El piloto analizó la carrera.

14:45 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE8

Fau Zaldívar Alejandro Galanti +15,81 Migue Zaldívar +01:45,19 Diego Domínguez Bejarano +02:22,65 Tiago Weiler +03:33,36 Augusto Bestard +03:37,05 Gustavo Saba +03:53,40 Fabrizio Galanti +06:07,25 Fabrizio Chiriani +07:33,82 Gerardo Wasmosy +12:33,50 Thomas Klassen +14:46,49 Ricardo Fretes +29:23,28 Ricardo Escauriza +32:51,95 César Pedotti +44:54,27 Manuel Irala +47:13,66 Osvaldo Draguicevich +52:35,89 Alfredo Escauriza +55:00,85 Luis Panza +2:31:46,49

14:20 Fau Zaldívar ganó la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026

Fau Zaldívar fue el ganador de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026. El piloto mundialista abre nuevamente camino en la Etapa 2 el sábado 31 de octubre.

14:18 Alejandro Galanti culminó la PE8 de la Etapa 1

Alejandro Galanti cerró la Etapa 1 con un tiempo de 3 minutos y 20,9 segundos. Fau Zaldívar ganó la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.

14:15 Fau Zaldívar finalizó la última especial de la Etapa 1

Fau Zaldívar terminó la PE8 con un tiempo de 3 minutos y 22,1 segundos en los 7,09 kilómetros de la Súper Especial.

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14:10 La clasificación de la F2 en el Rally del Chaco tras la PE7

César Cruz Iván Wasmosy +13,07 Gianluca Laterra +18,12 Carlos Bogado +20,46 Diego Cruz +54,68

13:25 La última especial de la Etapa 1 empieza a las 14:12

La última especial, la PE8, de la Etapa 1 arranca a las 14:12: son 7,09 kilómetros de la Súper Especial Largada-Llegada.

13:15 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE7

Fau Zaldívar Alejandro Galanti +16,98 Migue Zaldívar +01:42,56 Diego Domínguez Bejarano +02:18,82 Augusto Bestard +03:28,02 Tiago Weiler +03:29,83 Gustavo Saba +03:50,17 Fabrizio Galanti +06:03,32 Fabrizio Chiriani +07:22,89 Gerardo Wasmosy +12:05,97

13:03 Migue Zaldívar culminó la penúltima especial

Migue Zaldívar llegó a Picada Aeropuerto cronometrando 11 minutos y 11,1 segundos, el segundo mejor tiempo del prime.

12:59 Diego Domínguez Bejarano llegó a la PE7

Diego Domínguez Bejarano terminó la PE7 con un tiempo de 11 minutos y 28,10 segundos.

12:56 Gustavo Saba acabó la PE7 en Picada Aeropuerto

Gustavo Saba llegó a Picada Aeropuerto con un tiempo de 11 minutos y 56,5 segundos.

12:52 Alejandro Galanti terminó la PE7 del Transchaco

Alejandro Galanti finalizó la PE7 con un tiempo de 10 minutos y 57,8 segundos, descontando nuevamente a Fau Zaldívar a una especial para acabar la Etapa 1.

12:50 Fau Zaldívar culminó la penúltima especial del TCR

Fau Zaldívar terminó los 25 kilómetros de la PE7 en Ocho Cué-Picada Aeropuerto en 11 minutos y 15,8 segundos.

12:26 Migue Zaldívar llegó al final de la PE6

Migue Zaldívar cerró la antepenúltima prueba especial de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026 con un tiempo de 7 minutos y 14,80 segundos, descontando nuevamente a Fau Zaldívar.

12:23 Diego Domínguez Bejarano acabó la PE6

Diego Domínguez Bejarano terminó la PE6 con un tiempo de 7 minutos y 9,30 segundos.

12:20 Gustavo Saba finalizó la PE6 del TRC51

Gustavo Saba llegó al final de la PE6 con un tiempo de 7 minutos y 40 segundos.

12:17 Alejandro Galanti terminó la Picada Histórica

Alejandro Galanti finalizó la PE6 en 7 minutos y 5,9 segundos y volvió a descontar a Fau Zaldívar.

12:14 Fau Zaldívar, el líder, culminó la Picada Histórica

Fau Zaldívar finalizó la Picada Histórica: el líder del Rally del Chaco 2026 cronometró 7 minutos y 23,6 segundos.

12:07 Fau Zaldívar corre la PE6 en la Picada Histórica

Fau Zaldívar están en el antepenúltimo tramo de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026. Son 12,55 kilómetros de la Ruta Transchaco a la Picada Histórica.

11:55 La clasificación de la F2 en el Rally del Chaco tras la PE5

Raúl Franco César Cruz +01:18,86 Diego Cruz +01:51,04 Carlos Bogado +02:08,02 Iván Wasmosy +02:47,23

11:30 La PE6 del Transchaco inicia a las 12:07

La PE6, la quinta y antepenúltima de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026, empieza a las 12:07. Son 12,55 kilómetros de la Transchaco a la Picada Histórica.

11:15 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE5

Fau Zaldívar Alejandro Galanti +52,68 Migue Zaldívar +01:56,06 Diego Domínguez Bejarano +02:20,82 Gustavo Saba +03:12,27 Tiago Weiler +03:15,13 Augusto Bestard +03:29,62 Fabrizio Galanti +04:24,22 Fabrizio Chiriani +05:42,79 Gerardo Wasmosy +09:05,77

10:54 Migue Zaldívar cerró la PE5 en Campo Karen

Migue Zaldívar culminó la PE5 en Campo Karen con un tiempo de 17 minutos y 33,9 segundos, marcando el tercer mejor tiempo del prime.

10:50 Diego Domínguez Bejarano acabó la PE5

Diego Domínguez Bejarano cerró la PE5 en Campo Karen con un tiempo de 17 minutos y 54 segundos.

10:48 Gustavo Saba finalizó la PE5 con un llantazo

Con llanta en la rueda izquierda delantera, Gustavo Saba acabó la PE5 en 18 minutos y 4,9 segundos.

10:44 Alejandro Galanti terminó la PE5 en Campo Karen

Alejandro Galanti acabó la PE5 del Transchaco Rally en 17 minutos y 22 segundos, marcando, por ahora, el mejor tiempo del prime.

10:41 Fau Zaldívar culminó la PE5 en Campo Karen

Fau Zaldívar finalizó la PE5 del Rally del Chaco 2026 con un tiempo de 17 minutos y 25,8 segundos.

10:24 Fau Zaldívar corre la PE5 en Campo Karen

Fau Zaldívar está en el tramo de la PE5 en los 32,84 kilómetros de Campo Karen Largada-Llegada de la Etapa 1 del Rally del Chaco.

10:15 Restan 4 especiales para terminar la Etapa 1

La Etapa 1 tiene por delante 4 pruebas para finalizar el día: la PE5 en Campo Karen Largada-Llegada, la PE6 en Ruta Transchaco-Picada Histórica; la PE7 en Ocho Cué-Picada Aeropuerto y la PE8, Súper Especial Largada-Llegada.

10:10 Fau Zaldívar y Raúl Franco, líderes en el Rally del Chaco

Fau Zaldívar lidera la clasificación general y la tracción integral del Rally del Chaco 2026 luego de las tres primeras especiales de la Etapa 1. Por su lado, Raúl Franco ocupa el primer lugar en la tracción simple. Ambos ganaron todas las PE disputadas.

10:00 La clasificación de la F2 en el Rally del Chaco tras la PE4

Raúl Franco César Cruz +01:39,76 Diego Cruz +02:39,54 Carlos Bogado +03:41,72 Iván Wasmosy +04:31,03

09:45 La PE5 comienza a las 10:24 en Campo Karen

La próxima especial del Rally del Chaco 2026 es la PE5 en los 32,84 kilómetros de Campo Karen Largada-Llegada.

09:30 La clasificación de la F2 en el Rally del Chaco tras la PE3

Raúl Franco 34:05,50 César Cruz +01:04,56 Diego Cruz +01:53,44 Iván Wasmosy +02:32,73 Carlos Bogado +03:10,42

09:15 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE4

Fau Zaldívar Alejandro Galanti +56,48 Diego Domínguez Bejarano +01:47,62 Migue Zaldívar +01:47,96 Tiago Weiler +02:32,63 Gustavo Saba +02:33,17 Augusto Bestard +02:39,52 Fabrizio Galanti +02:52,52 Fabrizio Chiriani +04:24,59 Gerardo Wasmosy +06:12,67

09:06 Migue Zaldívar finalizó al PE4 del TCR

Migue Zaldívar culminó la PE4 del Rally del Chaco 2026 con un tiempo de 12 minutos y 39,9 segundos.

09:02 Diego Domínguez llegó a Mision Santa Rosa

Diego Domínguez Bejarano culminó la PE4 en 12 minutos y 39,1 segundos.

08:59 Gustavo Saba finalizó la PE4 en Misión Santa Rosa

Gustavo Saba terminó la PE4 con un tiempo de 12 minutos y 59,3 segundos.

08:56 Alejandro Galanti culminó la tercera especial de la Etapa 1

Alejandro Galanti finalizó la PE4 del Rally del Chaco 2026 con un tiempo de 12 minutos y 28,7 segundos.

08:53 Fau Zaldívar llegó a la PE4 en Misión Santa Rosa

Fau Zaldívar terminó la PE4, los 32,8 kilómetros de Picada León Piru-Misión Santa Rosa, con un tiempo de 12 minutos y 11,5 segundos.

08:40 La clasificación de la F2 en el Rally del Chaco tras la PE2

Raúl Franco 07:33,3 Iván Wasmosy +3 César Cruz +12,1 Carlos Bogado +32,5 Diego Cruz +54,6

08:30 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE3

Fau Zaldívar Alejandro Galanti +39,2 Migue Zaldívar +01:19,56 Diego Domínguez Bejarano +01:20,02 Tiago Weiler +01:35,63 Gustavo Saba +01:45,37 Fabrizio Galanti +01:55,22 Fabrizio Chiriani +03:22,09 Gerardo Wasmosy +04:05,17

08:24 Migue Zaldívar cerró la PE3 en Ruta D092 Llegada

Migue Zaldívar cronometró 13 minutos y 12,8 segundos en la PE3 y marcó el tercer tiempo del prime en el Rally del Chaco 2026.

08:20 Diego Domínguez Bejarano finalizó la PE3

Diego Domínguez Bejarano llegó al final de la PE3 en Ruta D092 con un tiempo de 13 minutos y 38,8 segundos.

08:17 Gustavo Saba culminó la PE3 en Ruta D092 Llegada

Gustavo Saba finalizó la PE3 con 13 minutos y 58,1 segundos.

08:14 Alejandro Galanti llegó a final de la PE3

Alejandro Galanti cronometró 13 minutos y 7,20 segundos en los 25,15 kilómetros de la PE3.

08:10 Fau Zaldívar culminó Cemelpa-Ruta D092 Llegada

Fau Zaldívar, líder del Rally del Chaco, culminó el PE3 con un tiempo de 12 minutos y 32,03 segundos.

07:58 Fau Zaldívar abre camino en el tramo de Cemelpa

Fau Zaldívar partió en la PE3, los 25,15 kilómetros de Cemelpa-Ruta D092 Llegada, la segunda especial de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.

07:55 La clasificación del Rally del Chaco tras la PE2

Fau Zaldívar Alejandro Galanti +4,1 Diego Domínguez Bejarano +13,25 Tiago Weiler +16,66 Gustavo Saba +19,30 Fabrizio Galanti +20,15 Augusto Bestard +28,84 Migue Zaldívar +38,79 Fabrizio Chiriani +38,82 Ricardo Escauriza +01:56,45

07:48 Migue Zaldívar terminó la primera especial del día

Migue Zaldívar, vigente campeón del Campeonato Nacional de Rally, llegó a La Patria con un tiempo de 5 minutos y 45,8 segundos.

07:44 Diego Domínguez llegó al final de la PE2

Diego Domínguez Bejarano también culminó la PE2 en La Patria. El mundialista marcó 5 minutos y 30 segundos.

07:41 Gustavo Saba finalizó la PE2 de la Etapa 1

Gustavo Saba, último ganador del Rally del Chaco, culminó la PE2 con un tiempo de 5 minutos y 38,7 segundos.

07:38 Alejandro Galanti culminó la PE2 en La Patria

Alejandro Galanti terminó la PE2 con un tiempo de 5 minutos y 24 segundos. El piloto de Toyota Gazoo Racing quedó por detrás de Fau Zaldívar.

07:35 Fau Zaldívar es el primero en culminar la PE2

Fau Zaldívar culminó la PE2, la primera especial de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026. El mundialista cronometró 5 minutos y 22,8 segundos.

07:33 Alejandro Galanti corre la primera especial del día

Alejandro Galanti partió en la PE2, la primera especial de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.

07:30 ¡Fau Zaldívar abre el Rally del Chaco 2026!

Fau Zaldívar parte en la PE2 e inicia oficialmente el Rally del Chaco 2026.

06:45 ¿Cuántos pilotos del Nacional disputan el TCR51?

El Rally del Chaco 2026 tiene 47 autos del Campeonato Nacional de Rally: 8 son de la RC2A, 5 de la RC2B, 5 de la RC2N, 7 de la RC4A, 6 de la RC4B, 9 de la RC4C y 7 de la RC5.

06:20 “Cemelpa será el tramo más feo de la etapa”

Gustavo Saba fue el tercero en partir desde la rampa de Mariscal Estigarribia para disputar la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026. El último ganador del TCR apuntó al tramo de Cemelpa.

06:10 “Un ritmo que nos mantenga cerca de la punta”

Fau Zaldívar fue el primero en la rampa de Mariscal Estigarribia. El piloto mundialista empieza el sueño de conquistar el Rally del Chaco por primera vez.

06:07 Carlos Bogado, el primero de la F2 en partir

Carlos Bogado y Enrique Benítez, con un Peugeot 208 Rally4, salen desde la rampa de Mariscal Estigarribia hacia la PE2.

05:57 La PE2 del Rally del Chaco arranca a las 07:30

La primera especial de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026 empieza a las 07:30 en los 14,86 kilómetros de Ruta D092 Largada-La Patria.

05:49 Migue Zaldívar, el campeón del Nacional, rumbo a la PE2

Migue Zaldívar partió desde la rampa de Mariscal Estigarribia hacia la primera prueba especial de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.

05:46 Diego Domínguez Bejarano, en carrera en el TCR

Diego Domínguez Bejarano bajó de la rampa de Mariscal Estigarribia y realiza el enlace a la PE2 en Ruta D092 Largada a La Patria.

05:43 Gustavo Saba parte hacia Ruta D092-La Patria

Gustavo Saba, ganador del último Tranchasco Rally, parte con destino a la primera especial de la Etapa 1.

05:40 Alejandro Galanti, rumbo a la PE2 del TCR51

Alejandro Galanti, el más ganador del Rally del Chaco, parte desde Mariscal Estigarribia hacia la Ruta D092 Largada-La Patria, la primera especial de la Etapa 1.

05:37 Fau Zaldívar, el primero en partir desde la rampa

Fau Zaldívar subió a la rampa de Mariscal Esrigarribia y parte rumbo a la PE2, la primera especial de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026. La carrera más importante del automovilismo paraguayo está en marcha.