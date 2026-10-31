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ABC Motor
31 de octubre de 2026 - 20:06

Alejandro Galanti, líder: “Es el resultado que vinimos a buscar”

Alejandro Galanti finalizó la Etapa 2 del TCR51 en el primer lugar de la clasificación del Rally del Chaco 2026.

Por ABC Color
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Alejandro Galanti finalizó en el primer lugar de la general del Rally del Chaco 2026 después de la Etapa 2. El seis veces ganador del certamen más importante del automovilismo paraguayo aprovechó el abandono de Fau Zaldívar en la PE14 y terminó con 39,20 segundos sobre Migue Zaldívar.

Lea más: Alejandro Galanti lidera el Rally del Chaco 2026 tras la Etapa 2

Luego de subir a la rampa de Mariscal Estigarribia e ingresar a Parque Cerrado, Galanti analizó la carrera y aseguro que fue “una etapa súper difícil”. “Muy contento con lo que hicimos. Fue una etapa súper difícil. Estuvimos ahí sorteando dificultades todo el día”, expresó el piloto a ABC.

El Toyota GR Yaris Rally2 de Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi en la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.
El Toyota GR Yaris Rally2 de Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi en la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.

Alejandro Galanti: “Nuestra estrategia rindió frutos”

“La segunda etapa siempre es muy exigente. Los tramos que corrimos la verdad, son todos tramos duros, conocidos, pero que son super difíciles. Finalmente nuestra estrategia rindió frutos”, añadió Galanti, quien abre camino el domingo 1 de noviembre en la Etapa 3 del Transchaco Rally.

Lea más: ¿Cómo está la pelea por el título de campeón del Nacional?

Galanti mencionó que la ventaja con Zaldivar “es mínima”. “Queda una etapa complicada y las diferencias son mínimas con Migue”, expresó el piloto de Toyota Gazoo Racing, que también lidera el Campeonato Nacional de Rally 2026, en el que lucha con Migue y Gustavo Saba por el título.

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