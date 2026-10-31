¿Cómo está la pelea por el título de campeón del Nacional?

La Etapa 2 del Rally del Chaco 2026 culminó con Alejandro Galanti, Migue Zaldívar y Gustavo Saba en el 1-2-3 de la clasificación. Los pilotos están firmes hacia la conquista del certamen más importante del automovilismo paraguayo como también, del Campeonato Nacional de Rally 2026.

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Los tres ocupan el mismo orden en la tabla de posiciones de la máxima categoría del deporte motor nacional. Y con el descarte del menor puntaje en una carrera en el año, Galanti (descartó 16) es líder con 175; Migue (descartó 15) es segundo con 151 y Saba (descartó 19) es tercero con 125.

El Transchaco Rally, evento especial de la temporada, otorga un total de 80 puntos: 40 unidades por finalizar primero en la clasificación general (ganar la carrera), 10 por etapas (30 por las 3 etapas) y 10 de la Power Stage (última prueba en Granja Intendente-Mariscal Estigarribia Norte).

Hasta el momento, Migue sumó los 10 puntos de ganador de la Etapa 1 y acumula 16 con las 6 unidades que logró al terminar tercero en la Etapa 1. Por su lado, Galanti obtuvo los 8 puntos del segundo lugar de la Etapa 2 y también almacena 16 añadiendo los 8 de segundo en la Etapa 1.

Mientras Galanti y Migue tienen 16, Saba registra las 6 del tercer puesto en la Etapa 2 (séptimo en la Etapa 1 y no sumó). Sumando los números de la tabla y los que lograron hasta el momento en el TCR, hay 60 puntos de diferencia entre el primero y el tercero cuando restan 60 por correr.

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¿Qué pasa si hay paridad de puntos en el primer lugar de la tabla?

En caso de que dos pilotos igualen en puntos al finalizar el Rally del Chaco, la séptima y última fecha del Campeonato Nacional de Rally, el criterio de desempate es la cantidad de “primeros lugares” en la temporada, según el artículo 8 “Empate de un Campeonato” del Reglamento Deportivo.

“De acuerdo con el mayor número de primeros lugares, luego segundos lugares, luego terceros lugares, etc., logrados en las clasificaciones finales en su Campeonato respectivo, contando solo aquellos rallies que han servido para completar su total de puntos”, señala la normativa en el inciso 8.1.2.

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De las 6 fechas del año, Migue Zaldívar ganó dos carreras, mientras que Alejandro Galanti y Gustavo Saba registran un triunfo cada uno, pero con el detalle de que el piloto de Toyota Gazzo Racing fue segundo en el Rally del Guairá, conquistado por Fau Zaldívar, quien no disputa el Nacional.

Los ganadores de rallys en la temporada 2026