Migue Zaldívar: “Estamos muy bien, acorde al plan que teníamos”

Migue Zaldívar ganó la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026. El vigente campeón del Campeonato Nacional de Rally finalizó el día a 39,20 segundos de Alejandro Galanti, quien lidera la clasificación general luego del abandono de Fau Zaldívar.

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“Estamos muy bien, acorde al plan que teníamos. Por otro lado, triste con lo de Fau, se le escapa un año más, pero así son las carreras, él más que nadie sabe”, lamentó Migue por el problema de Fau con el motor del Skoda Fabia RS Rally2.

Migue sobre Fau: “Me va a ayudar mucho en la etapa”

Migue aseguro que Fau será un respaldo en la decisiva Etapa 3 del Transchaco Rally. “Ahora siento una tranquilidad y es un orgullo tenerlo detrás mío. Me va a ayudar mucho en la etapa de mañana, que será una etapa bien dura”, agregó a ABC.

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“Estoy muy contento con el ritmo. Anduvimos muy bien en la Línea Fronteriza y nos dio el premio de descontar casi un minuto. A cuidar el auto, que hoy fue lo más importante, ya que no golpeamos nada hasta el cierre”, analizó.

Migue Zaldívar, que también defiende el título de campeón del Campeonato Nacional de Rally, apuntó al domingo y aseguró que: “con la guardia en alto y hacer el mejor esfuerzo posible para tratar de cerrar la carrera y por qué no, con la victoria”.