Migue Zaldívar ganó la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026. El piloto del MZ Racing lideró la jornada luego de ganar cuatro de las ocho pruebas especiales: con un tiempo neto de 1 hora, 41 minutos y 11,13 segundos, superó por 59,18 segundos a Alejandro Galanti, quien por su parte, finalizó primero en la clasificación general del TCR51.

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A bordo de un Skoda Fabia RS Rally y navegado por Adolfo González, Migue fue el más rápido en la PE11, en la PE12, en la PE14 y en la PE15. En las restantes, Fau Zaldívar, quien abandonó el certamen por un problema en el motor del auto, triunfó en la PE09 y en la PE10, mientras que Tiago Weiler, en la PE13 y Galanti ,en la PE16.

En en la pelea por el título del Campeonato Nacional de Rally 2026, Migue Zaldívar sumó los 10 puntos de ganador de la Etapa 2 y acumula 16 con las 6 unidades que logró al terminar tercero en la Etapa 1. Por su lado, Alejandro Galanti obtuvo los 8 puntos del segundo lugar de la Etapa 2 y también almacena 16 con los 8 de segundo en la Etapa 1.

Rally del Chaco 2026: Los ganadores de especiales en a Etapa 2

PE9: Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian

PE10: Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian

PE11: Migue Zaldivar y Adolfo González

PE12: Migue Zaldivar y Adolfo González

PE13: Tiago Weiler y Juan José Sánchez

PE14: Migue Zaldivar y Adolfo González

PE15: Migue Zaldivar y Adolfo González

PE16: Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi

Alejandro Galanti, Migue Zaldívar y Gustavo Saba, por el título

Alejandro Galanti, Migue Zaldívar y Gustavo Saba llegan a la Etapa 3 del Rally del Chaco 2026 con posibilidades de ganar la carrera y el título de campeón del Campeonato Nacional de Rally 2026. Con el descarte del menor puntaje logrado en una carrera de la temporada, ocupan en ese mismo orden la tabla de posiciones de pilotos.

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Galanti (descartó 16 puntos) es líder con 175; Migue (descartó 15 puntos) es segundo con 151 y Saba (descartó 19) es tercero con 125. El Transchaco Rally, un evento especial, otorga un total de 80 puntos: 40 por finalizar primero en la clasificación general (ganar la carrera), 10 por Etapas (3 etapas) y 10 de la Power Stage.

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Hasta el momento, Galanti y Migue suman 16 cada uno, mientras que Saba logró las 6 unidades del tercer puesto en la Etapa 2 (fue séptimo en la Etapa 1 y no sumó). El resto del TCR tiene 60 en juego cuando la diferencia actual entre el primero y el tercero de la tabla de pilotos del Campeonato Nacional de Rally es de 60 puntos.

Rally del Chaco 2026: ¿Cómo será la Etapa 3 de la carrera?

La decisiva Etapa 3, que define al vencedor del Rally del Chaco 2026, es el domingo 1 de noviembre (arranca a las 08:00). La jornada tiene 6 pruebas especiales en 121,76 kilómetros cronometrados. Son cuatro tramos, entre los cuales dos repiten una segunda pasada: Ruta Transchaco-Picada Histórica y Ocho Cué-Picada Aeropuerto.

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Etapa 3 - Domingo 1 de noviembre